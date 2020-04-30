Первомайская монстрация в Перми пройдет в онлайне

Для кого-то Первомай – это праздничная демонстрация с воздушными шарами и призывами «Мир! Труд! Май!», а для кого-то – веселая монстрация в маскарадных костюмах и с абсурдными лозунгами. Но в этом году в связи с эпидемией коронавируса и та, и другая уходят в онлайн.

- В этом году будет «облачная монстрация», - рассказал ее организатор Борис Хохлов. - Люди будут присылать свои плакаты, мемы или картинки в нашу группу vk.com/monstr_perm, а мы их соберем в один пост.

На Интернет-площадки ушел и профсоюзный Первомай. Вместо демонстрации состоится акция под лозунгом «Солидарность сильнее заразы». Чтобы принять в ней участие надо в социальных сетях профсоюзных организаций размещать фотографии с этим хэштэгом.

- Присоединяйтесь к профсоюзным группам в социальных сетях, поддерживайте первомайские лозунги, - предлагают в Пермском крайсовпрофе.

Также 1 мая состоится онлайн-эстафета «Мир! Бег! Май!», в которой смогут принять участие корпоративные, дружеские и школьные команды. Организаторы – команда «Первое пермское беговое» – предлагают преодолеть дистанции от 5 км до «безлимитной» командам от трех человек. Этапы, время преодоления и количество человек в команде не ограничивается, существует требование только о совершении эстафеты командой в течение 24 часов с момента старта первого участника. При этом участники должны соблюдать режим полной самоизоляции. Далее капитан команды собирает со всех участников треки, фотографии, скрины беговых приложений о длине дистанции и направляет организаторам. Регистрация на сайте permrun.ru/эстафета.

Театр-Театр 1 мая устраивает концерт «Театр не прощается с тобой». (12+). В него войдут музыкальные, вокальные, танцевальные видеоклипы, созданные артистами на протяжении нескольких недель самоизоляции, снятые в разных уголках города и даже страны. Актеры Анна Сырчикова и Александр Гончарук спели дуэтом «Бал вампиров», ни разу не встретившись. Рок-н-ролльный номер записали композитор Виталий Истомин, гитарист Дмитрий Заякин и артисты балета театра. Альберт Макаров исполнил «Желтого ангела» Вертинского. У концерта будет и ведущий - между номерами актер Михаил Чуднов будет виртуозно разыгрывать анекдоты.

Увидеть концерт можно на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях vk.com/teatrteatrperm в 19.00. Просмотр записи открыт в течение суток.

Театр оперы и балета имени Чайковского 1 мая покажет балет «Лебединое озеро» в редакции Алексея Мирошниченко. (6+). Начало трансляции в 19.00. Посмотреть ее можно на сайте театра permopera.ru/media/mediate.

Фото: Антон Завьялов

Пермская филармония 1 мая приглашает на трансляцию концерта «Есенин-Jazz». Группа Feelin’s и Борис Саволделли исполнят песни на стихи Сергея Есенина, а также итальянский джаз начала ХХ века.(6+). Трансляция пройдет на сайте Пермской филармонии filarmonia.online в 19.00.

На страничке музея пермских древностей vk.com/mamont_perm в 21.30 палеонтолог Дмитрий Григорьев, доцент Санкт-Петербурского университета, автор книги «Как откопать своего динозавра?» будет читать главы документального романа известного писателя-фантаста Ивана Ефремова «Дорога ветров» о поиске динозавров в пустыне Гоби в Монголии. В 1946, 1948 и 1949 годах советско-монгольская экспедиция под руководством Ивана Ефремова работала в южной Монголии, где проходят караванные пути, так называемые «дороги ветров». (12+).