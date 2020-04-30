Режим полной самоизоляции в Перми и Пермском крае: 7 советов юриста, как вести себя при встрече с патрулем

Во время режима полной самоизоляции в Перми и Пермском крае многие с опаской посматривают на патрули на улицах. Риск попасть на крупный штраф в условиях неопределенности с заработком – перспектива не из веселых.

Допустим, вы соблюдаете все требования режима самоизоляции. Но при встрече с патрулем растерялись и не смогли внятно объяснить цели своего выхода из дома, или патрульные вас не поняли. Полицейские тоже люди – кто-то из них может неправильно толковать постоянно меняющиеся требования. Допустим, они могут не учесть, что отныне разрешили самоизолироваться на даче не на неделю, а на день.

"Ну я же вам объясняю!"Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сотрудники полиции обычно просят поставить под протоколом перед вашей подписью слово «согласен», и, как правило, люди его ставят, - говорит пермский адвокат Сергей Калкатин. – Но ни в коем случае нельзя этого делать. Иначе судья даже не будет слушать ваши доводы, раз вы сами согласились с наказанием.

ШТРАФОВАТЬ ОБЯЗАНЫ ПО БОЛЕЕ "МЯГКОЙ" СТАТЬЕ

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Ранее Сергей Калкатин на сайте «КП» правильно предположил, что в Прикамье и в стране в целом неправильно начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции как за нарушение карантина - от 15 до 40 тысяч. Он высказал предположение, что Верховный суд должен дать разъяснение по поводу этой ошибки. Так и случилось. Такое разъяснение Верховным судом недавно было дано. И теперь за нарушение самоизоляции должны выписывать штрафы по более «мягкой» статье административного кодекса - как нарушившим правила поведения, а не карантина. Но и в этом случае верхний предел штрафов немаленький – от 1 до 30 тысяч рублей.

Что делать, если вам выписали слишком большой штраф, и его размер показался вам несоразмерным нарушению? Как быть, если вы пропустили 10-дневный срок подачи апелляции на решение районного суда? И как поступить тем, кому уже присудили 20-тысячные штрафы?

Нарушение или нет?Фото: Андрей МАТЛИН

СОВЕТЫ ЮРИСТА

1. Лучше заранее продумать короткое объяснение о цели своего выхода из дома. При себе нужно иметь документы и на всякий случай ручку.

2. Не стоит нервничать при встрече с патрулем или с пеной у рта доказывать свою правоту. Устному требованию вернуться к месту самоизоляции лучше подчиниться, даже если вы считаете, что вправе продолжить путь.

3. Если дело дошло до составления протокола, ни в коем случае нельзя в нем писать слово «согласен». Перед вашей подписью можно написать - «с протоколом ознакомлен» либо «с обвинением не согласен» - или вовсе ничего не писать. Такой совет полезен и в других ситуациях.

4. В графе для объяснений можно изложить причину, по которой вы покинули место самоизоляции, но можно оставить пустое место.

5. Если районный суд принял решение не в вашу пользу, и вы пропустили 10-дневный срок для подачи апелляции в краевую инстанцию, то в конце заявления нужно приписать: «Прошу восстановить срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по уважительной причине в связи с объявленным режимом самоизоляции».

6. Жалобу в апелляционную инстанцию краевого суда подают в районный суд, который ее перенаправит в вышестоящую инстанцию. Сделать это можно и по электронной почте, но лучше распечатать на всякий случай две «бумажных» копии.

7. Если вам присудили штраф по статье о нарушении карантина, а не правил поведения, то так в жалобе и указываете: «При назначении наказания неправомочно применили статью 6.3. вместо статьи 20.6.1. КоАП РФ»

Да я просто воздухом подышать...Фото: Андрей МАТЛИН

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