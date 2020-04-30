«Минимизируйте контакты и вызовите такси». Пермский Роспотребнадзор дал рекомендации, что можно и чего нельзя в майские выходные

С 1 по 11 мая пермякам разрешили выехать на дачи, садовые участки и даже на охоту. Однако стоит помнить, что режим самоизоляции пока не отменили, поэтому контакты с другими людьми необходимо ограничивать. Предпочтительней добриться до дачи на личном авто, но можно и на общественном транспорте, только с соблюдением всех мер безопасности.

Пермякам старше 60 лет лучше остаться дома

В краевом Роспотребнадзоре дали рекомендации, что можно и что нельзя делать в эти длинные майские выходные, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми:

- Воздержитесь от посещения родственников, друзей и не принимайте их в собственном доме. Откажитесь от прогулок на природе. Не подвергайте опасности лиц из групп риска: старше 60 лет и с хроническими соматическими заболеваниями. А для общения и поздравления их с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

Как соблюдать режим самоизоляции в пути и на даче:

- В дороге отдайте предпочтение личному транспорту или такси - так вы сможете минимизировать контакты с посторонними. При пользовании общественным транспортом используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию.

После касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком. Не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица. Не принимайте пищу в общественном транспорте.

Добравшись до места, не расширяйте свой круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали ранее или находились в одной квартире на самоизоляции. Избегайте общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование.

Соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом. Находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, наденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.

Перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком. Соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания. Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19. А при ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом.

Можно даже охотиться, но по одиночке

- Любительская и спортивная охота в майские праздники разрешена, но может осуществляться только при соблюдении всех мер безопасности, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - добавили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. – Охотиться можно только индивидуально (поодиночке), не собираться в группы на берегу водоема, на привалах и у охотничьих костров и использовать средства индивидуальной защиты.

Для проверки соблюдения «Правил охоты» и всех мер профилактики коронавирусной инфекции госохотинспектора вместе с правоохранительными органами и сотрудниками Росгвардии регулярно будут ходить в рейды в охотничьи угодья края.

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