2020-04-29T23:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 30 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 30 апреля 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости по ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 30 апреля таковы: 481 заболевший, 86 выздоровевших, 8 человек, к сожалению, скончались.

Лечение проходят 404 человека: 389 пациентов с коронавирусом, 15 с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Из 389 человек 257 проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 132 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания (бессимптомное протекание болезни).

Из 10 новых выявленных за последние сутки зараженных - 4 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет.

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 30 апреля вспышка вируса зарегистрирована в 24 городах и районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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