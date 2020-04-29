Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 30 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 30 апреля таковы: 481 заболевший, 86 выздоровевших, 8 человек, к сожалению, скончались.

Лечение проходят 404 человека: 389 пациентов с коронавирусом, 15 с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Из 389 человек 257 проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 132 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания (бессимптомное протекание болезни).

Из 10 новых выявленных за последние сутки зараженных - 4 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет.

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 30 апреля вспышка вируса зарегистрирована в 24 городах и районах края.

«Взрыва как в Москве у нас нет, ситуацию сдерживаем». Главный эпидемиолог Пермского края – о борьбе с коронавирусом в регионе 00:00 00:00

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