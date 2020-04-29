Число заболевших коронавирусом в Перми на 30 апреля 2020 года составило 481 человек

За минувшие сутки Роспотребнадзор выявил в Пермском крае 10 заболевших коронавирусом. Восемь человек из них лечатся в больницах, а двое с бессимптомным течением болезни изолированы на дому. Среди вновь заболевших четверо мужчин, пять женщин и один ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье, поэтому были изолированы и находились под наблюдением специалистов.

- Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае на 30 апреля 2020 года достигло 481 человек, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава. - Сейчас под наблюдением медиков находятся 387 человек. Выздоровело 86 человек, 8 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19). Еще 2024 - находятся дома «на карантине».

Впервые с начала эпидемии коронавируса количество пациентов, выписанных из больниц – их за минувшие сутки было 19 человек – превышает количество заболевших. Но специалисты считают, что сейчас еще рано говорить о снижении заболеваемости в регионе. Снижение числа новых заболевших за сутки не означает, что уже можно говорить об отступлении инфекции в регионе.

Ежедневно в Пермском крае проводится около 2000 исследований на опасный вирус. На сегодняшний день в Прикамье было проведено более 38 тысяч тестов.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

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