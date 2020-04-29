Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 29 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 29 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 481 человек в 24 городах и районах края.
Фото: permkrai.ru
Пермь - 385
Пермский район - 20
Кудымкар - 8
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники - 4
Губаха -2
Юсьвенский МО -3
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -2
Верещагино -5
Кранснокамск - 8
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -3
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -12
Чайковский -10
Куединский район -1
Чернушка — 5
Оханск - 1
Всего проходят лечение 404 человека: 389 человек с коронавирусом, 15 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Из 389 человек 257 проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 132 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания (бессимптомное протекание болезни). 8 человек умерли, 86 выздоровели.
2024 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 19 человек, изолированы на дому с подозрением на COVID-19. Все они находятся под медицинским наблюдением без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе
Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)
Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно
В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU