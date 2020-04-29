Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 29 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 29 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 481 человек в 24 городах и районах края.

Фото: permkrai.ru

Пермь - 385

Пермский район - 20

Кудымкар - 8

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники - 4

Губаха -2

Юсьвенский МО -3

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -2

Верещагино -5

Кранснокамск - 8

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -3

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -12

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

Всего проходят лечение 404 человека: 389 человек с коронавирусом, 15 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19. Из 389 человек 257 проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 132 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания (бессимптомное протекание болезни). 8 человек умерли, 86 выздоровели.

2024 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 19 человек, изолированы на дому с подозрением на COVID-19. Все они находятся под медицинским наблюдением без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок. У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

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