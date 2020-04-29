В Пермском крае окончены поиски девочек-подростков

В Пермском крае окончены поиски двух девочек подростков.

Напомним, 24 марта из Центра помощи детям в Березниках сбежали две 15-летние девочки - Анастасия и Ксения. А 8 апреля из этого же Центра сбежала 17-летняя Ксения.

27 апреля нашли 15-летнюю Ксению. Девочка сама позвонила волонтерам и сообщила о своем местоположении. Сегодня, 29 апреля, волонтеры сообщили, что нашли 15-летнюю Анастасию и 17-летнюю Ксению. Где все это время были подростки, не сообщается, однако с ними все хорошо, их жизни ничего не угрожает. Они доставлены обратно в Центра помощи детям в Березники.

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