Режим полной самоизоляции в Перми из-за коронавируса: что происходит на улицах города в эту минуту

Что происходит на улицах города во время объявленного режима полной самоизоляции в Перми? По сравнению с началом апреля народу стало явно больше. Что повлияло – выдача пропусков для тех, кто работает, или разъяснение Верховного суда о том, что самоизолированных нельзя штрафовать на 20 тысяч, сказать трудно.

У меня перерыв на работе!Фото: Андрей МАТЛИН

Люди сидят кое-где по одному, по двое в парках и сквериках на скамейках. У кого-то в руках смартфон, кое у кого - даже книжка. Говорят, возрождение привычки читать книги – тренд нынешней весны.

Патрули кое-где встречаются, но ведут себя лояльно.Фото: Андрей МАТЛИН

Нет, патрули на улицах тоже попадаются. Но ведут себя, как правило, лояльно, подходят к тем, кто без маски. Это только на Комсомольской площади в этот день почему-то стоит автобус с патрульными и полно машин ДПС. В народе объясняют так: в главк полиции высокое начальство из Москвы пожаловало.

А мы все в масках!Фото: Андрей МАТЛИН

Встречается на улицах немало детей в сопровождении взрослых. Будем считать, что их везут куда-то по каким-то неотложным делам.

Танк из рыжего стал привычного защитного цвета.Фото: Андрей МАТЛИН

Город приукрашивают к майским праздникам. Танк возле Дома офицеров перестал быть «малиновым»: поверх рыжей грунтовки-сурика на броню уже положили колер защитного цвета, осталось покрасить гусеницы. А до этого в соцсетях было немало снимков с недоуменными комментариями по поводу танка необычного цвета.

Пламя Вечного огня у танка обещают сделать ярче.Фото: Андрей МАТЛИН

Вечный огонь перед танком обещают сделать ярче - специалисты думают над тем, как приподнять газовые трубы, чтобы пламя стало выше. Это далеко не единственные намеченные переделки привычных памятников к 9 мая.

"Львенок" на улице Ленина в Перми.Фото: Андрей МАТЛИН

Новые трамваи – «Львята» - пока ходят по городу полупустыми. Впрочем, возможно, в часы пик картина будет иная. Все-таки бегать «Львята» будут по популярному маршруту №4 через весь город.

В скверике у оперного не многолюдно.Фото: Андрей МАТЛИН

В скверике у оперного театра народ встречается, но не в больших количествах. Лишь кое-где на скамейках сидят люди, да пройдет по аллее редкий прохожий. Юных велосипедистов на площадке перед самим зданием театра сегодня не видно – видимо, день не слишком погожий для детворы.

В прежние годы на Каме весной собиралось немало рыбаков.Фото: Андрей МАТЛИН

Решаем посмотреть, нет ли рыбаков на берегу Камы в районе набережной. Оказывается, - есть. Но видим только двух удильщиков со снастями, в предыдущие годы весной их было намного больше. Даже издали видно, как рыбаки опасливо косятся на человека с фотоаппаратом.

Чтение книг - тренд нынешнего сезона.Фото: Андрей МАТЛИН

На самой набережной встречаем только пару людей в возрасте на скамейке. Женщина смотрит на реку, а у мужчины в руках раскрытая книга. Мы же и говорим – чтение сейчас в тренде.

Арт-объект словно обещает, что ограничения скоро закончатся.Фото: Андрей МАТЛИН

До недавнего времени спуск к арт-объекту «Счастье не за горами» был закрыт крест-накрест лентами в красную полоску. Но их то ли ветер сорвал, то ли - кто-то из любителей сделать селфи, очевидно, запретное в условиях самоизоляции.

Вход и выход на железнодорожный вокзал теперь - только через шатры санпропускника.Фото: Андрей МАТЛИН

На площади перед Пермью II пустынно. Стоят два белых шатра, через которые теперь только и можно пройти в здание вокзала или выйти из него, в обязательном порядке измерив температуру. Перед одним шатром сгрудились студенты медуниверситета из Египта. В ответ на вопрос, что они тут делают, молодые египтяне только улыбаются.

Вокруг эспланады установят новое ограждение, поэтому старое снимают.Фото: Андрей МАТЛИН

На эспланаде особых перемен не заметно. На ней подмели прошлогодние листья на аллеях. Теперь вот снимают старую ограду, которую будут менять.

В Перми начали реконструировать еще один участок Компроса.Фото: Андрей МАТЛИН

А вот на Комсомольском проспекте – оживленно. Рабочие уже приступили к реконструкции Компроса ниже ЦУМа: сначала тут будут укладывать ливневку, потом мостить коричневой плиткой тротуары.

К 300-летию Перми полным ходом реконструируют фасады домов на Комсомольском проспекте.Фото: Андрей МАТЛИН

В средней части проспекта полным ходом реконструируют фасады домов – 300-летие Перми никто не отменял.

Экстрим-парк закрыт, но горожане к нему все равно подтягиваются.Фото: Андрей МАТЛИН

Люди тянутся к спорту. Экстрим-парк в городе закрыт, о чем вывешено большое полотнище с предупреждением. Но все равно и на волейбольной площадке, и на беговых дорожках встречаются спортсмены. Фотографироваться вблизи они по понятным причинам отказываются.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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