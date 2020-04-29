Погода на майские праздники в Перми 2020: на следующей неделе ожидается потепление до +20 градусов

На майские праздники в Прикамье метеорологи обещают вполне комфортную, по-летнему теплую погоду. Правда, несколько дней ее придется подождать. Зато потом влияние арктического холодного воздуха должно прекратиться, причем, надолго.

- В ближайшие 3-4 дня еще будет наблюдаться относительно прохладная погода, -предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В основном будет дождливо и пасмурно. В праздники, 1 и 2 мая прохладная погода сохранится, но вероятность осадков будет постепенно уменьшаться. По ночам будут легкие заморозки. 3 мая прояснений должно стать больше. С 4 мая заток холодного северного воздуха прекратится. И начнется существенное потепление, которое может продержаться несколько дней. С большой долей вероятности воздух днем прогреется до +20 градусов - дни обещают быть солнечными.

Сегодня в среду, 29 апреля, днем в Перми - до +7 градусов, пасмурно с небольшими прояснениями, к вечеру ожидается затяжной дождик.

В четверг, 30 апреля, прояснений, но и осадков будет больше. Солнце прогреет днем воздух до +10 градусов. Но ночью при ясной погоде возможны заморозки

В пятницу, 1 мая, вновь ожидается в основном пасмурная погода, хотя осадков будет меньше. Днем будет прохладно – до +8 градусов тепла.

В субботу, 2 мая, теплее не станет: дневная температура воздуха – до +7 градусов. Но день обещает быть сухим, пасмурным, солнце если будет показываться, то ненадолго.

В воскресенье, 3 мая, наметится потепление, и прояснений станет больше. Днем ожидается до +10 градусов тепла.

В начале следующей недели холода отступят, и в Прикамье придет настоящее тепло.

В понедельник, 4 мая, воздух днем в Перми может прогреться до +15 градусов.

Во вторник, 5 мая, синоптики не исключают потепление до +20 градусов днем.

С большой вероятностью это потепление продержится несколько дней, и в День Победы, 9 мая, будет почти по-летнему теплая погода.