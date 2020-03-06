Безопасность на самоизоляции: «Ростелеком» выявил топ-6 причин установить видеонаблюдение

Этой весной многие пермяки, устав соблюдать квартирный режим самоизоляции, предпочитают отправиться к себе на дачу или арендовать загородный дом. Действительно, отсутствие соседей по лестничной клетке, возможность оградить себя, а также детей от лишних контактов на детской площадке или в песочнице является неплохой альтернативой домашней самоизоляции. Среди дополнительных бонусов: свежий воздух, встреча рассветов вдали от суеты мегаполиса и тихие семейные вечера за приготовлением барбекю.

Все это прекрасно, но как справиться с тревогой за оставленное без присмотра в городе жилье или авто? Эксперты «Ростелекома» рекомендуют установить «домашнего секьюрити» — камеры видеонаблюдения. Востребованность этой услуги с каждым годом растет. На сегодняшний день в Пермском крае этим сервисом воспользовались уже четыре с половиной тысячи семей.

1. Доступно каждому

С помощью «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома, на даче или даже на парковке возле дома. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы или ЧП в случае необходимости. Видеокамеры, уставленные на приусадебном участке с подсветкой для ночного режима, помогут установить воришек, таскающих с грядок клубнику, или защитить дом от взлома, пока вы находитесь в городе. Камеры внутри помещения зафиксируют, например, протекший кран или задымление от работающей духовки. Кстати, с появлением видеонаблюдения «тайная жизнь домашних животных» тоже перестанет быть для вас секретом. Без сомнения, теперь технологии - не роскошь, а доступное средство безопасности.

2. Просто установить

Подключение и настройка видеокамеры — процесс довольно простой, сделать это можно самому. Также в «Ростелеком» работает круглосуточная поддержка пользователей, куда можно всегда обратиться в случае, если абонент столкнулся с трудностями при подключении видеокамер.

3. Удобно использовать

Система видеонаблюдения подстраивается под потребности и пожелания владельцев квартиры: количество камер, их расположение и способ получения уведомлений о событиях (движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры). Внешнюю камеру можно установить, например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище. Абонент может наблюдать за происходящим онлайн из любой точки мира или позднее просмотреть в архиве.

Сервис предоставляет разные возможности по сроку хранения видеоданных и их качеству: 1, 7, 14, 30 дней, полная запись или только события, обычное качество или Full HD+ камеру можно вращать на 360 градусов, вести ночную съемку в пределах 15 метров и посылать голосовые сообщения, произнесенные в приложении в смартфоне. Внутреннее и наружное «Видеонаблюдение» от «Ростелеком» работает с любым оператором связи

Внешнюю камеру можно установить во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Фото: Pixabay

4. Надежность в любою непогоду

Камеры внешнего и внутреннего наблюдения «Ростелеком» вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Все они ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима.

5. Защита от киберугроз

Вопрос сохранности персональных данных стоит сегодня наиболее остро в связи с многочисленными случаями атак кибервзломщиков. Личные данные абонентов «Ростелеком» хранятся в облачном хранилище и обеспечены надежной защитой видеоданных от различных видов киберугроз.

Фото: Pixabay

6. Безопасность по цене чашки кофе

По цене одной чашки кофе абонент получает в беспроцентную рассрочку систему домашнего видеонаблюдения, которая по завершении выплат полной стоимости видеокамеры переходит в его собственность.