2020-04-29T09:51:51+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Безопасность на самоизоляции: «Ростелеком» выявил топ-6 причин установить видеонаблюдение

Самоизоляция на даче для многих пермяков стала отличной альтернативой затворничеству в квартирах
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
Многие пермяки выбирают самоизоляцию на даче. Фото: PixabayМногие пермяки выбирают самоизоляцию на даче. Фото: Pixabay
Изменить размер текста:

Этой весной многие пермяки, устав соблюдать квартирный режим самоизоляции, предпочитают отправиться к себе на дачу или арендовать загородный дом. Действительно, отсутствие соседей по лестничной клетке, возможность оградить себя, а также детей от лишних контактов на детской площадке или в песочнице является неплохой альтернативой домашней самоизоляции. Среди дополнительных бонусов: свежий воздух, встреча рассветов вдали от суеты мегаполиса и тихие семейные вечера за приготовлением барбекю.

Все это прекрасно, но как справиться с тревогой за оставленное без присмотра в городе жилье или авто? Эксперты «Ростелекома» рекомендуют установить «домашнего секьюрити» — камеры видеонаблюдения. Востребованность этой услуги с каждым годом растет. На сегодняшний день в Пермском крае этим сервисом воспользовались уже четыре с половиной тысячи семей.

1. Доступно каждому

С помощью «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома, на даче или даже на парковке возле дома. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы или ЧП в случае необходимости. Видеокамеры, уставленные на приусадебном участке с подсветкой для ночного режима, помогут установить воришек, таскающих с грядок клубнику, или защитить дом от взлома, пока вы находитесь в городе. Камеры внутри помещения зафиксируют, например, протекший кран или задымление от работающей духовки. Кстати, с появлением видеонаблюдения «тайная жизнь домашних животных» тоже перестанет быть для вас секретом. Без сомнения, теперь технологии - не роскошь, а доступное средство безопасности.

2. Просто установить

Подключение и настройка видеокамеры — процесс довольно простой, сделать это можно самому. Также в «Ростелеком» работает круглосуточная поддержка пользователей, куда можно всегда обратиться в случае, если абонент столкнулся с трудностями при подключении видеокамер.

3. Удобно использовать

Система видеонаблюдения подстраивается под потребности и пожелания владельцев квартиры: количество камер, их расположение и способ получения уведомлений о событиях (движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры). Внешнюю камеру можно установить, например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище. Абонент может наблюдать за происходящим онлайн из любой точки мира или позднее просмотреть в архиве.

Сервис предоставляет разные возможности по сроку хранения видеоданных и их качеству: 1, 7, 14, 30 дней, полная запись или только события, обычное качество или Full HD+ камеру можно вращать на 360 градусов, вести ночную съемку в пределах 15 метров и посылать голосовые сообщения, произнесенные в приложении в смартфоне. Внутреннее и наружное «Видеонаблюдение» от «Ростелеком» работает с любым оператором связи

Внешнюю камеру можно установить во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Фото: Pixabay

Внешнюю камеру можно установить во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Фото: Pixabay

4. Надежность в любою непогоду

Камеры внешнего и внутреннего наблюдения «Ростелеком» вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Все они ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима.

5. Защита от киберугроз

Вопрос сохранности персональных данных стоит сегодня наиболее остро в связи с многочисленными случаями атак кибервзломщиков. Личные данные абонентов «Ростелеком» хранятся в облачном хранилище и обеспечены надежной защитой видеоданных от различных видов киберугроз.

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

6. Безопасность по цене чашки кофе

По цене одной чашки кофе абонент получает в беспроцентную рассрочку систему домашнего видеонаблюдения, которая по завершении выплат полной стоимости видеокамеры переходит в его собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Отделения горбольницы №2 в Перми закрыли на карантин, выявив коронавирус у пациента
В Прикамье еще семь человек выздоровели от коронавируса
Пермской школьнице грозит срок за кражу с банковской карты
Продление нерабочей недели в Перми до 11 мая 2020 года: после этого режим самоизоляции могут смягчить
Поиски пропавших детей в Перми закончены
«А потом догнал и выстрелил в спину». В Перми мужчина убил соседа по даче
Разыскиваются брат с сестрой: В Перми пропали двое маленьких детей
В Перми приставы закрыли парикмахерскую, которая продолжала работать в самоизоляцию
У сотрудника детской больницы Перми выявили коронавирус
В Пермском крае пропал 21-летний парень, который нуждается в медицинской помощи
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Группа компаний ПЗСП заняла первое место в рейтинге застройщиков
В Пермском крае 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Перми у скорой помощи стало ощутимо меньше вызовов из-за эпидемии коронавируса и самоизоляции
«Пермская сетевая компания» приступила к плановым перекладкам теплосетей в Перми
Новая жертва коронавируса. В Перми от COVID-19 скончался еще один человек
Из-за коронавируса несколько авиакомпаний вновь отменили рейсы из Перми до Москвы и Санкт-Петербурга
В Пермском крае еще шесть человек вылечились от коронавируса
В Пермском крае мужчине придется заплатить полмиллиона за 11 спиленных деревьев
В Пермском крае аптека снизила цену на антисептик, после проверки прокуратуры
«Смертельное граффити». В Прикамье на стенах домов пишут адреса, где можно купить наркотики
В Перми последние звонки в школах решили провести 1 июня
В Прикамье суды начали отклонять протоколы о 20-тысячных «коронавирусных» штрафах
ВТБ принял участие в финансировании строительства МФЦ в центре Перми
В Прикамье водитель «Тойоты» врезался в дерево: машина перевернулась на крышу
Пермский «УРАЛХИМ» принял самый большой груз для ремонта