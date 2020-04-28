Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 29 апреля: количество заболевших составило 471 человек

На утро 29 апреля количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 471 человек. 67 жителей края выздоровели, семь скончались. 397 человек проходят лечение (380 с коронавирусом, 17 с ОРВИ и пневмонией ожидают подтверждение на COVID-19). 2038 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, среди них 15 человек находятся на самоизоляции дома с подозрением на COVID-19.

Кстати

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По данным министерства, COVID-19 проник в 24 города и района края.

«Взрыва как в Москве у нас нет, ситуацию сдерживаем». Главный эпидемиолог Пермского края – о борьбе с коронавирусом в регионе 00:00 00:00

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