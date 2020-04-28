Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 29 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По состоянию на 29 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 в Пермском крае составило 471 человек в 24 городах и районах. Накануне в крае было выявлено 17 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Это 7 мужчин, 9 женщин и один ребенок. Все они заразились, не выезжая из Прикамья - контактировали с заболевшими. Из взрослых 8 человек - младше 45 лет, 5 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет.

- Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов, - сообщили в региональном оперативном штабе. - У восьми из них есть симптомы болезни, они проходят лечение в больнице, девять человек с бессимптомным протеканием болезни изолированы на дому.

Всего сейчас под наблюдением врачей проходят лечение 397 человек. За все время эпидемии , выздоровело 67 человек. Семеро умерли, в том числе три пациента ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина, у них были сопутствующие тяжёлые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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