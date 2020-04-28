«Мне уже не 65 плюс, а целых 100!» Из-за коронавируса ветеран-фронтовик из Прикамья вынужден будет общаться с семьей 9 мая по смартфону

Иван Яковлевич Ловиков с нетерпением ждет 9 Мая. Вообще-то он рассчитывал, что на День Победы к младшей дочке, у которой он сейчас живет в Перми, приедут две дочери из других городов, а также внук и внучки, правнуки и правнучка. И соберутся они опять за одним столом - с фронтовыми ста граммами, пусть и не спирта, а коньяка.

В точности так, как это было нынче зимой, 20 января, когда родные съехались поздравить его со столетним юбилеем. Сейчас они не приедут – и в Перми, и в Асбесте, и в Омске, где живут с семьями дочери, объявлен режим самоизоляции. Особенно для людей 65 плюс. А ему уже сто!

Большая семья у фронтовика Ивана Ловикова.

- Ничего! - успокаивает отца дочь Валентина. - Мы проведем видеоконференцию по смартфону.

Иван Яковлевич искоса смотрит на маленький гаджет - прожив больше века на свете, не больно-то много в нем разглядишь.

- На следующий День Победы обязательно соберемся! – успокаивает его дочка.

- Боевая задача поставлена - дождаться! - улыбается ее отец.

Что ж, играть в прятки со смертью ветерану не раз доводилось.

«Думал, мы не выживем в холодных краях»

Сейчас Иван Яковлевич нет-нет да и вспомнит о своем нелегком довоенном детстве. На встречах со школьниками ветеран про это никогда не рассказывал. Но из песни слов не выкинешь.

Семья их жила на Витебщине - пока не раскулачили. Отец Яков Кузьмич да двое старших братьев Ивана Ловикова наладили после разрухи Гражданской войны справное хозяйство. Кому-то это не понравилось.

Сослали их всей большой семьей на север Прикамья под Соликамск, где строили калийные шахты. Поселили всех скопом в студеный барак. Ловиковы уж и не чаяли, что выживут в холодных краях. Но тут старших братьев - крепкие были парни! - определили в шахтеры в соседний район, где как раз начинали разрабатывать Кизеловский угольный бассейн.

Так семья оказалась в Губахе. Шахтерские зарплаты были неплохие, и жизнь понемногу стала налаживаться. Ваня Ловиков начал ходить в губахинскую школу, в ту самую, в которой после войны станет директором. Закончил ее и поступил в техникум, но выучиться на лесника, как мечтал, не успел. Началась война.

Бывшего студента направили на ускоренные курсы младших командиров на Волховский фронт, где шли тяжелые бои за Ленинград. Принять экзамены на лейтенантское звание должны были 22 июня 1942-го, ровно через год после начала войны. Но враг прорвал оборону, курсантам срочно выдали винтовки и повезли на передовую. Половина их курса в том бою отсеялась, а те, кто выжил, - считай, сдал зачет. Они все стали лейтенантами. Ивану доверили пулеметный расчет.

Фронтовая фотокарточка. Фото: семейный архив.

Бои на Синявинских болотах

- Держали мы оборону на Синявинских болотах, жуткое место, - вспоминает Иван Яковлевич. – Окоп не выроешь, лежишь и подгребаешь под себя сучья разные, чтобы в трясине не погрязнуть. А враг тебя поливает огнем. И рядом с тобой гибнут твои бойцы.

Первое ранение лейтенанта Ловикова было не слишком тяжелым. В своих воспоминаниях он называет это курьезным случаем. Немецкий снайпер убил наповал рядового из их пулеметного расчета. А ему немец попал в вещмешок на спине, в котором зарядка с патронами для пулемета была. Некоторые из них сдетонировали, одна пуля ему в спину угодила, но вошла неглубоко. Ее в госпитале достали. Такой вот «курьез».

Но вот после второго ранения он больше так и не смог встать в строй, как ни рвался, - в 1944 году его комиссовали. Осколок возле позвоночника сидит в теле почти 75 лет, временами напоминая о себе ноющей болью.

«Тебя считали мертвым, а я увидела, что живой»

Когда его из прифронтового госпиталя на носилках отправляли в тыл, медсестричка сказала: «Ваня, ты обязательно выживи! Ты ведь уже один раз смерть обманул. Тебя как принесли с поля боя, в палатку со смертниками положили. А я увидела, что ты живой».

И он старался выжить. Его перевозили из госпиталя в госпиталь. А он рвался домой. В Губаху. Чем он там такой израненный будет заниматься? Кто-то ему посоветовал: а ты попросись в военкомате, чтобы тебя военруком в школу направили. Будешь защитников Отчизны готовить. Он так и сделал. Попросился в родную губахинскую школу. А потом заочно окончил пединститут и стал преподавать в ней математику и физику. А после его и директором школы назначили. Потом ему присвоили звание Почетного гражданина Губахи.

К 20-летию Победы, в 1965 году, Иван Яковлевич с учениками организовали при школе музей боевой Славы, один их первых в Прикамье. Собирали сведения о губахинцах-фронтовиках, о тех, кого эвакуировали в этот шахтерский городок залечивать раны – первое время госпиталь как раз в их школе размещался.

- Сам-то я не много чего смог в этот музей отнести, - говорит Иван Яковлевич, - Копии наградных документов на ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны» I степени. Да еще маленькую фронтовую фотокарточку из личного дела – на передовой под Ленинградом не было ведь фотоателье, чтоб сниматься.

До недавнего времени пенсионер-ветеран Иван Яковлевич обязательно откликался на просьбы выступить с воспоминаниями перед школьниками накануне 9 Мая. Но теперь вынужден отказываться - ходит уже с трудом и только с тростью. Теперь у него другая боевая задача: дождаться, когда все они снова соберутся за одним столом. Три дочери с мужьями, три внучки и внук Иван, которого в честь деда Ваней назвали, и шестеро правнуков и любимая правнучка Анечка. Большая семья у 100-летнего фронтовика лейтенанта Ловикова.