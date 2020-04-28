Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 28 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 28 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 471 человек в 24 городах и районах края.

Фото: permkrai.ru

Пермь - 377

Пермский район - 19

Кудымкар - 8

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники - 4

Губаха -2

Юсьвенский МО -3

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -2

Верещагино -4

Кранснокамск - 8

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -3

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -12

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае 67 человек выздоровели, 7 умерли. Проходят лечение 397 человек (380 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 2038 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, среди них 15 человек изолированы на дому с подозрением на COVID-19.

«Взрыва как в Москве у нас нет, ситуацию сдерживаем». Главный эпидемиолог Пермского края – о борьбе с коронавирусом в регионе 00:00 00:00

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