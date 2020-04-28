Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 28 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 28 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 471 человек в 24 городах и районах края.
Фото: permkrai.ru
Пермь - 377
Пермский район - 19
Кудымкар - 8
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники - 4
Губаха -2
Юсьвенский МО -3
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -2
Верещагино -4
Кранснокамск - 8
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -3
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -12
Чайковский -10
Куединский район -1
Чернушка — 5
Оханск - 1
За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае 67 человек выздоровели, 7 умерли. Проходят лечение 397 человек (380 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 2038 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, среди них 15 человек изолированы на дому с подозрением на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU