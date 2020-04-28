2020-04-28T13:43:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: Количество проводимых тестов выросло в 2,5 раза

А пермские ученые создали модель экспресс-тестов, определяющих антитела к коронавирусу
Ксения ОГАРЕВА
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..Фото: архив "КП"
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Количество тестов, проводимых на наличие коронавирусной инфекции, увеличилось в два с половиной раза. Если 16 апреля в Прикамье провели 912 исследований, то 24 апреля – уже 2427. В общей сложности их проведено более 30 тысяч.

С 14 апреля в лаборатории Прикамья поступают тест-системы исследований на коронавирус, благодаря чему подтверждение заболевания стало возможным в Перми. На сегодняшний день исследование образцов проводится на базе 4 пермских лабораторий в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови» и ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

- Также ГУФСИН выразил готовность оказывать нам помощь в плане проведения исследований на COVID-19, - отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Сейчас прорабатывается механизм возможности передачи им реактивов. Нам поставлена задача к увеличению проводимого количества тестов в день до 2500-3000 и мы стремимся к этому показателю.

Тем временем группа ученых из Института экологии и генетики микроорганизмов Пермского исследовательского центра создала модель экспресс-тестов, определяющие антитела к коронавирусу. Она позволит выявлять заболевших как в острый период инфицирования, так и тех, кто переболел ранее.

Для исследования будет необходим образец крови. Предполагаемая тест-система должна определять в организме человека антитела к COVID-19.

- За 3-5 минут можно будет узнать, переболел человек вирусом или нет, а при появлении вакцины получится установить ее эффективность в каждом конкретном случае. Новая разработка также поможет определить, насколько хорошо и как именно срабатывает иммунитет человека, - поясняет кандидат биологических наук, научный сотрудник ПФИЦ УрОРАН Павла Храмцов.

По словам Павла Храмцова, ученые готовы создать на основе предложенной модели разные варианты тест-систем: пригодные для домашнего самотестирования, исследования в кабинете врача или в лаборатории, в том числе с применением регистрирующей, но при этом весьма простой и недорогой, аппаратуры.

Главной задачей пермские ученые-биологи называют скорейшее внедрение своей разработки по демократической цене, чтобы воспользоваться изобретением могли все желающие.

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