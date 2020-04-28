В Прикамье появятся 32 новых ФАПа и врачебных амбулатории

Медицинская помощь должна стать более доступной для всех жителей Пермского края, где бы они ни жили. В рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, к осени этого года в 20 населенных пунктах Прикамья появятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и сельские врачебные амбулатории (СВА).

- Значительную роль в снижении смертности играет совершенствование первичной медико-санитарной помощи, - рассказал Михаил Суханов, замминистра здравоохранения Пермского края. - Поэтому реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы уделяем самое пристальное внимание. Основная задача - обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обновление инфраструктуры здравоохранения в населенных пунктах с числом жителей более 100 человек.

Нет «белым пятнам»

Напомним, в 2019 году в Прикамье в рамках нацпроекта были построены 24 ФАПа, которые закрыли так называемые «белые пятна». Они появились в тех населенных пунктах, где раньше медицинская помощь вообще не оказывалась. За счет краевого бюджета были заменены более 50 ветхих зданий ФАПов на новые. Также в 2019 году в регионе было установлено 12 сельских амбулаторий. В ближайшие два года в Прикамье планируется заменить более 50 ветхих ФАПов.

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- То, что у нас запланировано на 2020 год, - строительство 32 ФАПов и сельских амбулаторий, будет реализовано в срок, - отметил Михаил Суханов. – Три учреждения будут построено за счет федеральных средств и 29 за счет региональных средств – эти ФАПы будут строиться в тех местах, где уже есть ветхие постройки, непригодные для эксплуатации. Мы должны обеспечить условия, чтобы человек мог прийти и получить качественную медицинскую помощь.

Чем отличаются сельская врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт? Своими функциями. СВА – это практически маленькая больница, где можно получить квалифицированную врачебную помощь. Врачебные амбулатории могут оказывать первичную врачебную помощь, в структуре могут быть специалисты первичного звена - педиатр, терапевт , а также процедурный, прививочный и физкабинет. Что очень необходимо в небольших населенных пунктах – это медпомощь в рамках дневного стационара. И такую помощь можно оказывать на СВА. Рассчитывается, что врачебная амбулатория сможет принять порядка 2000 человек в год.

А ФАП рассчитан только на оказание экстренной помощи или первичной диагностики. Фельдшер, приняв пациента, у которого он заподозрил серьезное заболевание, должен с помощью телемедицины связаться с больницей, к которой прикреплен ФАП, проконсультироваться со специалистом и либо вызвать скорую помощь, либо сам оказать экстренную помощь. Поэтому ФАПы должны быть оборудованы кабинетом приема с гинекологическим креслом, процедурным кабинетом, а также помещением для временного пребывания больных до госпитализации. Модульная конструкция ФАПа ориентирована на обслуживание до 800 человек в год.

Где развернется стройка

Новые ФАПы расположатся в деревне Ковалево Суксунского района, селе Сая Березовского района, деревнях Харичи и Антонята Карагайского района, селах Тюинск и Леун Октябрьского района, деревне Семеново Очерского района, поселке Керос Гайнского района, деревне Антипина и поселке Мутиха Красновишерского района.

Также модульные ФАПы будут построены в селе Меча Кишертского района, деревне Окуловка Оханского района и поселке Октябрьский Пермского района.

А врачебные амбулатории будут организованы в деревне Горшки Пермского района, селе Брехово Суксунского района, поселке Северный Коммунар Сивинского района, селе Верх-Язьва Красновишерского района, поселках Рябинино и Керчевский Чердынского района, селе Дуброво Оханского района, селе Мокино Нытвенского района.

Самые крупные амбулатории - площадью более 300 квадратных метров - будут возведены в поселке Шадейка Кунгурского района и поселке Новоильинский Нытвенского района.

Строительство ФАПов и амбулаторий повысит доступность медицинских услуг не только для жителей территорий, на которых они установлены, но и для жителей близлежащих сел и деревень.

«Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Но мало построить здание, надо, чтобы в нем работали специалисты. Если речь идет о замене старого ветхого здания ФАП, то проблем нет – работавший там фельдшер просто переедет в более современную постройку. А в те поселки, где ранее не было медицинской помощи, будут направлены фельдшеры.

Определенную помощь в этом могут оказать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

- В те населенные пункты, где есть «белые пятна», мы стараемся распределить специалистов по целевым программам, - отметил Михаил Суханов. - Абсолютное большинство квот уходит туда, где есть дефицит специалистов, где действительно не хватает докторов и – в первую очередь – фельдшеров.

Напомним, эти программы предусматривают выплаты врачам и фельдшерам, которые уедут в сельскую местность и будут работать там по специальности на протяжении не менее пяти лет. По программе «Земский доктор» выплата составляет миллион, а «Земский фельдшер» получает 500 тысяч рублей.

Но в Пермском крае было решено увеличить размер этих выплат в ряде территорий, где остро не хватает врачей. В частности, такой территорией является район Кизеловского угольного бассейна. В начале 2020 года было принято решение, что выплаты земским докторам, которые переедут в Кизел, составят 3 миллиона рублей.

- Мы решили опробовать такие адресные выплаты в качестве пилотного проекта, - рассказал Михаил Суханов. - Программа была рассчитана на 10 докторов и дала очень позитивные результаты. Так что в дальнейшем не исключено, что мы экстраполируем эту идею на другие территории, где такой же острый дефицит врачей.