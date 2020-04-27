2020-04-27T21:24:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 28 апреля: количество заболевших составило 454 человека

Количество заболевших коронавирусом в Пермском крае на 28 апреля составляет 454 человека
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пермякам, приехавшим из-за границы, предстоит не менее 14 дней провести под наблюдением врачей.Пермякам, приехавшим из-за границы, предстоит не менее 14 дней провести под наблюдением врачей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Пермском крае был выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом на 28 апреля общее число заболевших в Пермском крае достигло 454 человек.

- Из 20 вновь выявленных зараженных - 9 мужчин, 9 женщин и 2 детей (девочка и мальчик), - сообщили в оперативном региональном штабе. – Один человек прибыл из Москвы, один - из Турции, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 14 человек, 2 человека в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

У 11 человек есть ярко выраженные симптомы болезни, они проходят лечение в больнице. Девять человек изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Всего на 28 апреля в Пермском крае под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек - среди них 18 человек, которые изолированы на дому с подозрением на COVID-19. 1884 человека изолированы на дому, так как контактировали с людьми, зараженными коронавирусом, либо прибыли из-за границы.

В Пермь прибыли 30 человек, отдыхавших в Дубаи и на Гоа. Им предстоит также не менее 14 дней провести под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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