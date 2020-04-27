Где нужно носить маски и перчатки в Перми в период коронавируса

На фоне стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции медицинские маски стали актуальным и даже обязательным атрибутом при выходе на улицу. Маски обладают фильтрующими свойствами и ограждают человека от возбудителей опасных инфекционных болезней.

Мария Батырова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказала, где маски носить необходимо, а где можно подышать свежим воздухом:

- Одноразовые медицинские и многоразовые тканевые маски в городе нужно обязательно носить в местах скопления людей, - объясняет Батырова. - Это магазины, торговые центры, аптеки, общественный транспорт. Если вы стоите на остановке и там многолюдно, маска тоже должна быть. Конечно, если вы идете по улице «в гордом одиночестве», тогда маска не нужна. Помните, что и медицинская одноразовая маска и многоразовая (например, тканевая) носится очень недолго. Не более трех часов. После этого первую надо утилизировать, а многоразовую – постирать. Перчатки (медицинские для однократного применения и тканевые для многократного) нужно носить в помещениях. Это обязательно. Потом делаем то же, что и с масками.

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