Мемориалы и памятники краевого центра «помолодеют» ко Дню Победы

Ситуация с эпидемиологическими ограничениями никак не повлияла на подготовку города к 75-летию Великой Победы. Праздник 9 Мая все мемориалы и памятные места, связанные с подвигом нашего народа по защите Отечества, встретят обновленными и помолодевшими.

- Работа по их реконструкции и ремонту началась еще год назад и сейчас вышла на финишную прямую, - рассказал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Всего будет отремонтировано 30 объектов, на 20 из них ремонт уже закончен. В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы предусмотрели в бюджете города достаточно много средств. На эти деньги приводятся в нормативное состояние различные мемориальные комплексы, были приобретены подарки для ветеранов.

Вечная память отдавшим жизнь за Родину!Фото: Виталий КОКШАРОВ

Участникам войны и труженикам тыла вручат юбилейные медали и теплые пушистые одеяла из верблюжьей шерсти, которые упакуют в нарядные праздничные пакеты.

- В отличие от предыдущих лет мы решили подарить нашим ветеранам одинаковые подарки, - сообщил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Перед тем, как их приобрести, мы посоветовались с городским советом ветеранов. Для их приобретения мы предусмотрели в бюджете города 6 миллионов рублей. Медали и подарки в этом году вручат 5,5 тысячи ветеранов.

Отремонтируют не только знаковые мемориальные комплексы

Депутаты рассказали, что при выделении средств на реставрацию памятников они руководствовались принципом: «помолодеть» должны не только знаковые мемориальные комплексы, но и те, о которых заботятся предприятия или школы. Некоторые из них город возьмет под свою опеку.

- Город примет на баланс памятники, которые сейчас не являются муниципальной собственностью, - сообщили в городской администрации. - Это, например, памятник рабочим и служащим завода имени Дзержинского, погибшим в годы войны, расположенный рядом с Дворцом молодежи. Предприятие приведет его в нормативное состояние к юбилею Победы, затем он перейдет на баланс муниципалитета. Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы войны, принадлежащий АО «Сорбент», уже почистили, его также передадут в муниципальную собственность.

У Дома офицеров появятся три новых обелиска.Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Из городского бюджета были также выделены средства на реставрацию обелиска павшим воинам, находящемся на Верхнемуллинском кладбище, - рассказал депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров. - Его установили в память о тех, кто скончался от тяжелых ран в эвакогоспитале, который размещался в одной из школ Индустриального района. Пермские школьники по традиции возлагают к подножию этого мемориала венки. Со временем пришли в негодность подходы к этому памятнику, и потребовалась его реконструкция. Этот мемориальный комплекс является свидетельством того, что Пермь в годы войны стала одним большим эвакуационным госпиталем, и об этом нужно помнить.

- Особое внимание, конечно, уделяется в городе тем мемориалам, без которых невозможно себе представить празднование Дня Победы, - говорит Алексей Грибанов. - На многих из них проводится большая реконструкция, все памятники будут помыты к 9 мая, на некоторых мемориалах появится подсветка. Появился в год 75-летия Победы в городе и новый мемориал - памятник Солдату России на бульваре Советской Армии, он также посвящен мужественным защитникам Отечества.

На улице Сибирской появился новый мемориал воинам.Фото: Виталий КОКШАРОВ

Что сделано, что доделывают?

В Перми уже практически закончили ремонт и реставрацию пяти объектов. Это такие мемориальные комплексы, как памятник «Тыл -фронту», «Братская могила советских воинов, умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны», «Бронекатер АК-454, который был установлен в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судозавода «Кама» в годы Великой Отечественной войны», мемориал «Скорбящая», монумент «Героям фронта и тыла». На памятниках кладут финишный слой краски, а затем их помоют.

Еще на трех объектах ремонтные работы также подходят к завершению. Это мемориальный ансамбль «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу», «122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны», и «Стела, посвященная 40-летию Победы советского народа в ВОВ (памятник моторостроителям 1941 - 1945 гг.)».

Мемориальный ансамбль «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу»

Танк пока покрыли малиновой грунтовкой, но к празднику окрасят в привычный защитный цвет.Фото: Виталий КОКШАРОВ

Этот мемориал является объектом культурного наследия регионального значения. В его состав входят не только танк Т-34-85, стела, вогнутая стена с барельефными изображениями, Вечный огонь, который обрамлен литым металлическим венком, и подиум, но и три куба перед Домом офицеров, две чугунные плиты с фамилиями Героев Советского Союза-пермяков на фасаде Дома офицеров.

На этом мемориале уже заменили мрамор и крышки парапета. Очистили и предварительно прогрунтовали перед покраской кубы, чугунные плиты на фасаде Дома офицеров, отремонтировали Стелу и Вечный огонь. На постаменте танка заменили ступени и гранитную облицовку. По вечерам мемориал будут освещать, сейчас устанавливается необходимое оборудование.

- Будет увековечена память еще 75 наших земляков-Героев, фамилий которых по каким-то причинам не было на чугунных плитах на Доме офицеров, - сообщил на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов. - Чтобы восстановить историческую справедливость, здесь установят новый комплекс «Герои Отечества» – 3 малые архитектурные формы с именами тех, кто совершил подвиг во имя нашей Родины.

Памятник мотовилихинской пушке

Памятник мотовилихинской пушке приводят в порядок.Фото: Виталий КОКШАРОВ

В районе Северной дамбы памятник под названием «122-мм пушка А-19, установленный в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны», также является объектом культурного наследия регионального значения. Не все знают, что пушка эта прошла немалый боевой путь - на ее счету 2544 залпа. Тут также будет сделана архитектурная подсветка. Здесь полностью отремонтировали площадку с металлической оградой, подпорную стену, бетонный куб с чугунной доской с рельефным текстом. Сейчас рабочие заканчивают мостить плиткой лестницу, ведущую к пушке.

Рабочие заканчивают укладывать плитку на лестнице, ведущей к мемориалу.Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Усилия и средства, направленные на увековечивание памяти о подвиге нашего народа, это то, что не подлежит отмене или секвестированию ни при каких условиях, - подчеркнул Юрий Уткин. - День Победы это наш общий великий праздник.