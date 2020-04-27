Пермские депутаты смогут проводить заседания в режиме видеоконференции

В связи с режимом самоизоляции депутаты Пермской городской Думы приняли поправки в регламент ее работы, собравшись на внеочередное пленарное заседание. Теперь они смогут проводить пленарки и голосовать удаленно - в режиме видеоконференции.

- Это необходимо было сделать в связи с распространением коронавируса, - объяснил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Сейчас в представительном органе краевого центра проводится подготовительная техническая работа.

- Будет использован опыт федеральных и региональных властей, - отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Как только все будет отлажено, Дума сможет проводить заседания удаленно.

За новый регламент депутаты проголосовали единодушно. Единственное, депутат Вероника Куликова поинтересовалась, для чего в нем предусмотрена возможность проводить пленарные заседания по видеоконференции не только на время эпидемиологических ограничений, но и «при иных обстоятельствах». Дмитрий Малютин ответил, что в этом случае будет гарантирована безостановочная работа Думы при любых непредвиденных ситуациях.

Что касается работы комитетов, то их заседания можно будет проводить и очно, но при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, касающихся количества собравшихся и социальной дистанции.

Таким образом, майское пленарное заседание Пермской городской Думы пройдет уже в режиме видеоконференции.