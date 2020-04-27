2020-04-27T10:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

«Новые жертвы COVID-19». В Пермском крае от коронавируса скончались еще два человека

Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае умерли уже 6 человек
Виктор Правдин
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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27 апреля в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае сообщили, что от COVID-19 скончались еще два человека.

- Это пациенты клиники СвЖД «РЖД-Медицина, у них были сопутствующие тяжелые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода, - сообщили в оперштабе.

Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае скончались 6 человек. Вирус подтвержден у 434 человек. Всего проходят лечение 387 человек (367 человек с коронавирусом, а также 20 пациентов с ОРВИ и пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 61 человек выздоровел. 1884 человека изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 18 человек, изолированы на дому с подозрением на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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