ТОП ЖК: читательское голосование в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае»

«Комсомольская правда» начала новый конкурс - ТОП ЖК. В нем мы будем представлять лучшие новостройки, которые возводятся сейчас в Прикамье.

Давно ушли в прошлое времена, когда жилье строили по принципу «Лишь бы было». Просто четыре стены, оклеенные копеечными обоями, уже не устраивают пермяков. Покупая новую квартиру, люди хотят, чтобы их жилье было современным и комфортабельным. Чтобы внутри были высокие потолки и большие окна, а также просторные кухни и застекленные лоджии.

Выбирая квартиру, новоселы выбирают также просторные дворы с велопарковками и детскими и спортивными площадками, подземными парковками и удобным подъездом к дому. Немаловажно наличие безбарьерной среды: удобных пандусов, ровных дорожек.

А еще хочется удобного расположения - чтобы рядом были школа и детский сад, магазины и салоны красоты.

Впрочем, у каждого человека – свои предпочтения. И каждый может проголосовать за них, выбрав лучшую новостройку Пермского края. Голосование открыто на нашем сайте kp.ru.

Заходите, сравнивайте и выбирайте лучшее!

В числе первых участников, которые претендуют на победу в конкурсе ТОП ЖК, - жилищные комплексы «Гулливер», находящийся в центре Перми, «Медовый» в поселке Кондратово и «Ньютон», расположенный в районе ДКЖ. Также серьезную заявку на победу сделали застройщики жилищных комплексов «Дуэт», «Доминант», «Чехов», «Это дом» и Nova Sity.

«Гулливер»

Жилой комплекс "Гулливер"

Первые дома жилого комплекса «Гулливер» выросли в самом центре Перми в 2017 году. Сейчас возведение квартала близится к завершению. Комплекс «Гулливер» - единый архитектурный ансамбль, состоящий из домов разной этажности - от 6 до 32 этажей, аккуратно вписанный в зеленый парк. Архитектурную концепцию квартала специально для Перми создали в известном в мире французском архитектурном бюро Антон Бишу. Из квартир ЖК «Гулливер» открывается чудесный вид на город. Квартиры с высотой потолков в три метра оборудованы современными технологиями и системой «умный дом», что позволит вам спокойно уезжать в командировки или отпуск. Малое количество соседей и улучшенная межквартирная звукоизоляция обеспечат вам тишину и приватность.

Парк с вековыми деревьями, детскими и спортивными площадками станет приятным местом для прогулок

Буквально через дорогу от жилого квартала расположены различные образовательные учреждения: детские сады, школы и творческие кружки, музыкальные и спортивные секции, высшие и средние профессиональные учебные заведения. А парк с вековыми деревьями, детскими и спортивными площадками станет приятным местом для прогулок. Его сохранение на площади внутри квартала было частью концепции архитекторов. Современный европейский парк с променадной зоной и различными функциональными зонами будет передан в этом году городу и станет доступным для всех пермяков, а не только жителей квартала.

«Медовый»

Жилой комплекс «Медовый» расположен в 20 минутах езды от центра города, в п. Кондратово. «Медовый» – проект комплексной застройки. Дома переменной этажности (5-16-этажей) расположены поквартально и образуют единое архитектурное пространство.

В комплексе представлены 1,2,3-комнатные квартиры площадью от 31,16 до 81,9 кв.м. Покупателей порадуют функциональные планировки, в том числе «евро-формата», полная отделка и развитое пространство проживания.

В структуру кварталов включены торговые центры и коммерческие помещения на первых этажах. Здесь работают магазины, салоны, аптеки, детские клубы – все нужное в шаговой доступности.

Жилой комплекс "Медовый"

Летом дворы наполнены зеленью. Большая площадь участка застройки позволяет проектировать просторные дворы со множеством игровых и спортивных площадок для разных возрастов. Для малышей – разнообразные горки и игровые модули, для ребят постарше – турники, столы для настольного тенниса.

Просторные парковки организованы по периметру кварталов, поэтому дворы не заставлены машинами, и в них могут гулять и пожилые люди, и мамы с маленькими детьми, и активная ребятня.

С начала 2020 года на территории комплекса ведется строительство детского сада на 280 мест. В комплексе заселено 4 квартала и ведется строительство следующих этапов.

Квартира в ЖК «Медовый» от «СтройПанельКомлпект» – это комфортное пространство для жизни вашей семьи.

«Ньютон»

Квартал «Ньютон» – победитель престижной федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Лучший строящейся региональный жилой комплекс бизнес-класса в России».

Квартал «Ньютон», расположенный в районе ДКЖ, - это 8 домов переменной этажности: от 7 до 25 этажей. Концепцией проекта предусмотрены уютные закрытые дворы без машин с зонами отдыха для жителей разных возрастов, а в центре квартала появится пешеходная аллея, доступная всем жителям города.

Жилой комплекс отличается современной архитектурой и особенным подходом к вопросу - каким должно быть качество жизни. Комфорт начинается еще за пределами квартиры: с удобных въездов на парковку, ровных дорожек для прогулок, бесшумных и вместительных лифтов, которые быстро доставят до нужного этажа. Вход в дом организован на уровне земли, без ступеней и пандусов. А хорошее освещение и стеклянные двери обеспечивают безопасный доступ в секцию/подъезд в любое время суток.

На этаже расположено по пять-шесть квартир. Все дворы в квартале закрыты для проезда машин. В них созданы отдельные площадки для активных видов спорта и велодорожки, выделены зеленые зоны, установлены удобные скамейки.

Концепция жизни в «Ньютоне» - город в городе. Магазины, аптеки, нужные сервисы появляются одновременно с жилыми домами.

Голосуем за лучших!

Конечно, число красивых и современных новостроек в Перми этим перечнем не ограничивается. У пермских застройщиков есть возможность присоединиться к конкурсу и рассказать о возводимых ими жилых комплексах. А пермяки смогут проголосовать и выбрать лучших из лучших.