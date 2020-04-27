2020-04-27T06:56:43+03:00
Общество

Погода в Перми в конце апреля 2020: в четверг похолодает до -1 градуса

В конце апреля 2020 в Перми будет неустойчивая погода: всю неделю ожидаются дожди
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Андрей МАТЛИН
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В конце апреля в Пермском крае ожидается неустойчивая погода. В середине недели Прикамье посетит возвратное похолодание – прорвется холодный арктический воздух. Но при этом будет наблюдаться погодный «водораздел» - в северных районах будет заметно холоднее, чем в южных.

- Этот водораздел сохраняет над центральной частью Пермского края, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В южной части края будет заметно теплее, и осадки будут выпадать в виде дождя, по северной половине края останется прохладная погода, там будет идти дождь с мокрым снегом.

В начале недели в Перми будет достаточно тепло, но к середине недели заметно похолодает, и по ночам возможны заморозки. Потепление должно начаться к концу недели – к праздникам.

В понедельник, 27 апреля, днем в Перми воздух может прогреться до +14, а на солнце – и до +16 градусов. Скорость ветра – незначительная, до 3 метров в секунду.

Во вторник, 28 апреля, начнется похолодание. Осадков станет больше, прояснений меньше. Воздух не прогреется выше +12 градусов.

В среду, 29 апреля, столбик термометра днем в Перми не поднимется выше +9 градусов. По утрам ожидаются туманы.

В четверг, 30 апреля, в Перми днем пройдут дожди и будет прохладная погода – до +7 градусов. Ночью ожидаются заморозки.

Каким будет начало мая, синоптики пока не загадывают – слишком уж переменчивая стоит погода. Но каких-то заметных погодных аномалий они не ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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