Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 27 апреля: количество заболевших составило 434 человека

Вчера, 26 апреля, в Пермском крае был поставлен печальный рекорд: за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 61 пациента. Таким образом, по данным на утро 27 апреля, за все время общие цифры по коронавирусу в Прикамье выросли до 434 подтвержденных тестов на COVID-19.

В краевом Минздраве сообщили, что прогнозировали подобное развитие ситуации, так как неделю назад в крае была выявлена вспышка заболеваемости опасной инфекцией в одном из медучреждений.

- Прирост заболевших в эти и следующие дни будет влиять локализованный очаг заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина», - отметили в краевом Минздраве. - В настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно обследуют 182 человека, выписанных в период с 10 по 21 апреля.

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- Из 61 выявленного случая - 13 мужчин, 46 женщин и 2 детей, девочка и мальчик, - сообщили в краевом оперативном штабе. - Один человек прибыл из Москвы, остальные контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом в Прикамье. Распредление по возрасту следующее: младше 45 лет - 23 человека, 20 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.

- За все время наблюдений 61 человека выздоровели, шестеро умерли - 2 новых случая были зафиксированы посмертно у двух скончавшихся пациентов ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина, у них были сопутствующие тяжёлые заболевания, которые и стали основной причиной летального исхода, - сообщили в оперштабе. - 244 пациента проходят лечение в специализированных медучреждениях - у них имеются симптомы заболевания, еще123 пациента изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников - у них нет клинических проявлений заболевания.

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На карантине находятся 1884 человека по предписанию главного санитарного врача. Среди них у 18 человек подозревают COVID-19. Все они изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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