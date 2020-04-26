2020-04-26T21:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 26 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

По данным на 26 апреля коронавирусом заразились 434 человека в 24 городах и районах края
Виктор Правдин
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 434 человека в 24 городах и районах края.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Пермь — 249

Пермский район - 10

Кудымкар -6

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники -2

Губаха -2

Юсьвенский МО -2

Сивинский округ -1

Чусовой -1

Лысьва -2

Верещагино -4

Кранснокамск -7

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -1

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -4

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае 61 человек выздоровели, 4 умерли. На лечении в медучреждениях по состоянию на 26 апреля находятся 348 человек (308 человек с коронавирусом, а также 40 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 1813 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 41 человек изолирован на дому с подозрением на COVID-19.

Каким правилам нужно следовать находясь в режиме самоизоляции

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми вспышка коронавирусной инфекции: все зараженные - врачи и пациенты медучреждения

На COVID-19 проверяют всех пациентов, выписанных за последние две недели (Подробнее...)

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020: 6361 человек заразился за сутки
Лидеры антирейтинга по числу зараженных: Москва, Московская и Нижегородская областиОперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года
Новости 24
В центре Перми шквалистый ветер снес крыши с гаражей
В Пермском крае 9 человек выписали из инфекционных отделений после лечения от коронавируса
В Перми пожарные спасли из горящего дома 6 человек
В Пермском крае мать написала на сына заявление в полицию об угоне авто
Пермские ученые создали тест-систему, распознающую, переболел человек коронавирусом или нет
В микрорайоне Садовый в Перми снесут незаконные гаражи и построят детскую поликлинику
В майские праздники в Пермский край привезут несколько сотен пермяков, находящихся сейчас за границей
В Пермском крае в два раза больше стали делать тестов на коронавирус
Два человека погибли на пожаре в Пермском крае в ночь на 25 апреля
В Пермском крае уменьшилось количество людей на самоизоляции
Сотрудники ГИБДД Перми сообщили о массовых проверках в выходные
Торговым сетям придется ответить за пятикратное повышение цен на лимоны
Пермская школа вошла в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников
В Перми на Комсомольском проспекте перенесут остановочные комплексы
В Китае новая вспышка коронавируса, рядом с границей России
Пермский бизнес помогает врачам бороться с коронавирусом
В Пермском крае легковушка врезалась в фуру, погиб водитель
Пермский «УРАЛХИМ» внедряет инновационные меры против распространения COVID-19
Вирусолог об эпидемии коронавируса в России: с большой вероятностью мы уже выходим на плато
В Пермском крае 16 детей заболели коронавирусом
В Пермском крае 31 новый случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае администратор стоматклиники присвоила себе 300 тысяч рублей
Адекватность цен на платные тесты на коронавирус в Перми проверит прокуратура
Пассажиров, приехавших в Пермь из столиц, будут отправлять на карантин
«Коронавирус. Инструкция по выживанию». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет всю правду об опасном заболевании
«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина
«Она сама не справится». Пермяков просят совершить чудо для 4-летней девочки, которая борется с опасной бактерией
Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели трое детей и один медработник