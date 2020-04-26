Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 26 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 434 человека в 24 городах и районах края.

Фото: permkrai.ru

Пермь — 249

Пермский район - 10

Кудымкар -6

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники -2

Губаха -2

Юсьвенский МО -2

Сивинский округ -1

Чусовой -1

Лысьва -2

Верещагино -4

Кранснокамск -7

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -1

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -4

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае 61 человек выздоровели, 4 умерли. На лечении в медучреждениях по состоянию на 26 апреля находятся 348 человек (308 человек с коронавирусом, а также 40 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 1813 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 41 человек изолирован на дому с подозрением на COVID-19.

Каким правилам нужно следовать находясь в режиме самоизоляции 00:00 00:00

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