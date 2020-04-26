Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 26 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 434 человека в 24 городах и районах края.
Фото: permkrai.ru
Пермь — 249
Пермский район - 10
Кудымкар -6
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники -2
Губаха -2
Юсьвенский МО -2
Сивинский округ -1
Чусовой -1
Лысьва -2
Верещагино -4
Кранснокамск -7
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -1
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -4
Чайковский -10
Куединский район -1
Чернушка — 5
Оханск - 1
За все время с начала пандемии коронавируса в Пермском крае 61 человек выздоровели, 4 умерли. На лечении в медучреждениях по состоянию на 26 апреля находятся 348 человек (308 человек с коронавирусом, а также 40 пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). 1813 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них 41 человек изолирован на дому с подозрением на COVID-19.
Каким правилам нужно следовать находясь в режиме самоизоляции
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ИСТОЧНИК KP.RU