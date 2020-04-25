Коронавирус в Перми, последние новости на 26 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом – это 55 человек. Столь резкий прирост заболевших связан с очагом заражения в клинике СвЖД «РЖД-Медицина».

С начала недели положительный тест на COVID-19 здесь получили 48 человек, из них 11 - сотрудники учреждения, 37 - пациенты. И медики говорят, что количество заболевших будет только расти. Сейчас в клинике проверяют всех сотрудников больницы и пациентов, а также 182 человека, выписанных с 10 по 21 апреля.

В итоге общее число заболевших в Пермском крае достигло цифры 373 человека. 287 пациентов находятся в больницах на лечении, 52 человека выздоровели, четверо умерли. На домашнем карантине – 1914 человек.

- Из 55 новых заболевших - 19 мужчин, 28 женщин и 8 детей (4 девочки и 4 мальчика), - сообщили в краевом минздраве. - Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (28 человек), 8 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

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Напомним, 25 апреля на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсуждался вопрос функционирования обсерваторов для пермяков, возвращающихся домой из-за рубежа.

- Сейчас мы привозим все больше жителей края, находящихся за пределами РФ, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - В майские праздники, предварительно, может быть доставлено сразу несколько сотен человек. Посмотрите готовность размещения их в обсервации. Если необходимы дополнительные помещения, оснащенность – скажите нам, мы примем соответствующее решения.

Сейчас в Прикамье работают два обсерватора – в Перми и Очере. Они могут принять 230 человек. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой.

Кроме того, с 24 апреля все лица, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга обязаны пройти двухнедельный карантин по месту жительства, а если они не имеют такой возможности, то должны разместиться в обсерваторе.

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