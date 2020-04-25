«Только если у вас похороны». Пермяки не смогут попасть на кладбища на Радоницу

В этом году православные христиане празднуют Радоницу 28 апреля. В этот день принято убираться на могилах своих родных, приводить места их захоронения в порядок. Но из-за эпидемии коронавируса попасть на кладбища пермякам, увы, не доведется.

С 18 апреля все городские кладбища закрыты. Разрешается попасть туда, если только у человека скончался близкий или родственник, и идут похороны.

- Для предотвращения распространения коронавируса с 18 апреля на кладбищах города производятся только захоронения, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – А вот посещения родственных могил запрещены даже в праздник Радоницы.

В этом году в Перми на Радоницу не будут организованы отдельные автобусные маршруты и дополнительные остановки у кладбищ, как это бывает обычно. Из-за сложной эпидемиологической обстановки краевой оперштаб принял решение закрыть все кладбища города для посещений.

До особого распоряжения не будет организован сезонный маршрут №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». Другие автобусные маршруты также не будут совершать заезды на кладбища, не введены дополнительные остановки общественного транспорта у кладбищ города. Кстати, подобные меры приняты и в других городах России.

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Чтобы не нарушать традиций и все-таки помянуть усопших, церковнослужители советуют в этом году прочитать молитвы дома. Ведь самое главное для тех, кого с нами нет - это молитва. Храмовая или домашняя.

Напомним, 25 апреля в Пермском крае зарегистрировано рекордное количество заболевших опасной инфекцией. В этот список попали 55 человек: 19 мужчин, 28 женщин и 8 детей (4 девочки и 4 мальчика). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 373 человек.

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