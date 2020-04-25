«Плюс 55 за сутки». В Пермском крае зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом

Рекордное за все последние дни количество заболевших было зарегистрировано в Пермском крае 25 апреля. Если накануне в список заболевших попали 31 человек, то за последние сутки – 55. Новую информацию со статистиков по заболевшим опубликовал Роспотребнадзор.

- Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 373, - сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом. - 287 находятся на лечении, 52 человека выздоровели, четверо умерли. 1914 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.

Из 55 человек, заболевших накануне, 19 мужчин, 28 женщин и 8 детей (4 девочки и 4 мальчика). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть – 28 человек - младше 45 лет, восемь человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

Как добавляют в краевом Минздраве, на прирост заболевших в эти и следующие дни будет влиять локализованный очаг заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина». Напомним, в настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человек, выписанных в период с 10 по 21 апреля.

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