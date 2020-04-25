«В связи с напряженной эпидемической ситуацией». В пермском аэропорту сообщили об очередной отмене рейсов

24 апреля в пермском аэропорту «Большое Савино» сообщили об очередной отмене рейсов из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

- Изменения в авиасообщении из Международного аэропорта «Пермь» носят временный характер, - поясняют в пресс-службе. - Данные на сайте аэропорта актуализируется ежедневно.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Авиакомпания «S7 Airlines» отменила:

С7-1157/1158 Домодедово – Пермь – Домодедово 24 и 25 апреля.

Авиакомпания «ЮТэйр» отменила:

ЮТ 159/160 Пермь – Тюмень – Пермь 04.05.2020 - 21.05.2020 (по понедельникам и четвергам)

ЮТ 109/110 Пермь – Уфа – Пермь 29.04.2020 - 20.05.2020 (по средам)

Авиакомпания «ЮВТаэро» отменила:

ЮВ-551/552 Казань - Пермь - Казань 28.04.2020.

ЮВ-9770/9771 Нарьян-Мар - Пермь - Нарьян-Мар 28.04.2020

Авиакомпания «Азимут» отменила:

А4-335/336 Краснодар - Пермь - Краснодар с 01.05.2020 по 29.05.2020.

ДР-569/570 Мин.Воды - Пермь - Мин. Воды с 01.05.2020 по 29.05.2020

Авиакомпания «Россия» отменила:

ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург 3,4,7,8,10,13,14,17,19,21,24,26,28 мая.

Авиакомпания «Победа» отменила:

ДР-569/570 Санкт-Петербурга - Пермь - Санкт-Петербург 01.06.2020

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