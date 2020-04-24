2020-04-24T23:17:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 25 апреля: количество заболевших составило 318 человек

Мы собрали последние новости о зараженных COVID-19 в Перми и крае на 25 апреля 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Количество заболевших коронавирусом в Перми на утро 25 апреля составило 318 человек. За минувшие сутки в Пермском крае выявили рекордное количество зараженных: COVID-19 заболел 31 человек. Вирусом заразились 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Они никуда не выезжали и заразились коронавирусом на территории нашего региона.

На лечении в медучреждениях находится 231 пациент, выздоровели 52 человека (за минувшие сутки выписались домой один житель Перми и трое из Чайковского). Четверо, к сожалению, скончались. На домашнем карантине - 1930 человек.

Вечером 24 апреля стало известно о еще одной мощной вспышке COVID-19 в одном из медицинских учреждений - «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги. Заражение коронавирусом у одного из пациентов выявили еще 20 апреля, но известно об этом стало только спустя 4 дня. Терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыли на прием и перевели на обсервацию.

Всего с начала недели положительный тест на COVID-19 в «РЖД-Медицина» получили 48 человек, из них 11 - сотрудники учреждения, 37 - пациенты.

Сейчас всех сотрудников больницы и пациентов, находящихся в отделениях, а также 182 человека, выписанных с 10 по 21 апреля, также проверяют на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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