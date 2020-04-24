2020-04-24T21:27:18+03:00
Происшествия

В Пермском крае месяц ищут трех девочек-подростков

Две 15-летние девочки пропали 24 марта, а 17-летняя - 8 апреля
Виктор Правдин
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Фото: Регион59Фото: Регион59
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24 марта из Центра помощи детям в Березниках сбежали две 15-летние девочки - Анастасия Щербакова и Ксения Глумова . А 8 апреля из этого же Центра сбежала 17-летняя Ксения Никитина.

Все это время девочек искали волонтеры, сотрудники Центра и полицейские, но до сих пор о их местонахождении ничего не известно.

Сообщается, что девочки периодически сидят в социальных сетях, ведут переписку, но не говорят, где находятся. У двух девочек вообще нет родственников. А у 15-летней Анастасии есть дядя, который живет в Перми и мама, живущая в Осе.

Жителей Прикамья, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-919-494-29-85 - координатор поисков Олеся и 241-36-40 - БРНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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