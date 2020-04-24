2020-04-24T19:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 25 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 25 апреля 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Минувший день стал самым рекордным по количеству выявленных заболеваний у жителей Пермского края.Минувший день стал самым рекордным по количеству выявленных заболеваний у жителей Пермского края.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

24 апреля число заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило отметку в 300 человек. Минувший день стал самым рекордным по количеству выявленных заражений опасной инфекцией: в Роспотребнадзоре сообщили о 31 новом случае. Заболели 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Они никуда не выезжали и заразились коронавирусом на территории нашего региона.

20 человек из них младше 45 лет, семеро в возрасте 45-65 и один человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находились на лечении, а круг лиц, с кем они контактировали, находится под наблюдением специалистов.

В итоге общее число заболевших на 25 апреля 2020 года составляет 318 человек. Из них на лечении находятся сейчас 231 пациент, выздоровели 52 человека (за минувшие сутки выписались домой один житель Перми и трое из Чайковского). Четверо, увы, скончались. На домашнем карантине находятся 1930 человек.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

Опершатб сообщил, что в Перми, в больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги выявлен и локализован очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала недели там было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, из них - у 11 сотрудников учреждения, 37 – у пациентов. Первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыто и переведено в режим обсерватора.

Сейчас проводится обследование всех сотрудников больницы и пациентов, находящихся в отделениях. Проверяют на коронавирус и 182 человека, выписавшихся с 10 по 21 апреля. Уже обследовано 68 человек, COVID-19 подтвердился у 26 из них. Все заболевшие находятся под наблюдением.

Сейчас в стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом и 7 сотрудников с положительным результатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Радиацию не несем, насекомых не подбрасываем»: откровения дезинфектора о коронавирусе, крысиных укусах и клопах-вампирах
Журналисты «КП-Самара» узнали у специалиста, почему просто так заливать белизной все углы опасно, а выводить тараканов самостоятельно - бесполезно
Новости 24
Торговым сетям придется ответить за пятикратное повышение цен на лимоны
Пермская школа вошла в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников
В Перми на Комсомольском проспекте перенесут остановочные комплексы
В Китае новая вспышка коронавируса, рядом с границей России
Пермский бизнес помогает врачам бороться с коронавирусом
В Пермском крае легковушка врезалась в фуру, погиб водитель
Пермский «УРАЛХИМ» внедряет инновационные меры против распространения COVID-19
Вирусолог об эпидемии коронавируса в России: с большой вероятностью мы уже выходим на плато
В Пермском крае 16 детей заболели коронавирусом
В Пермском крае 31 новый случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае администратор стоматклиники присвоила себе 300 тысяч рублей
Адекватность цен на платные тесты на коронавирус в Перми проверит прокуратура
Пассажиров, приехавших в Пермь из столиц, будут отправлять на карантин
«Коронавирус. Инструкция по выживанию». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет всю правду об опасном заболевании
«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина
«Она сама не справится». Пермяков просят совершить чудо для 4-летней девочки, которая борется с опасной бактерией
Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели трое детей и один медработник