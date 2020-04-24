Коронавирус в Перми, последние новости на 25 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

24 апреля число заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило отметку в 300 человек. Минувший день стал самым рекордным по количеству выявленных заражений опасной инфекцией: в Роспотребнадзоре сообщили о 31 новом случае. Заболели 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Они никуда не выезжали и заразились коронавирусом на территории нашего региона.

20 человек из них младше 45 лет, семеро в возрасте 45-65 и один человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находились на лечении, а круг лиц, с кем они контактировали, находится под наблюдением специалистов.

В итоге общее число заболевших на 25 апреля 2020 года составляет 318 человек. Из них на лечении находятся сейчас 231 пациент, выздоровели 52 человека (за минувшие сутки выписались домой один житель Перми и трое из Чайковского). Четверо, увы, скончались. На домашнем карантине находятся 1930 человек.

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Опершатб сообщил, что в Перми, в больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги выявлен и локализован очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала недели там было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, из них - у 11 сотрудников учреждения, 37 – у пациентов. Первый случай был зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. 21 апреля терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыто и переведено в режим обсерватора.

Сейчас проводится обследование всех сотрудников больницы и пациентов, находящихся в отделениях. Проверяют на коронавирус и 182 человека, выписавшихся с 10 по 21 апреля. Уже обследовано 68 человек, COVID-19 подтвердился у 26 из них. Все заболевшие находятся под наблюдением.

Сейчас в стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом и 7 сотрудников с положительным результатом.

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