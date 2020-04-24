Андрей Ронзин: Во время операции на мозге доктор говорил со своей пациенткой

- Андрей Владимирович, мы поздравляем вас с наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. В формулировке Указа Президента звучит «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Вы, в самом деле, всю жизнь трудитесь в пермском здравоохранении, и при этом больше двадцати лет – в «четверке». Сначала она была МСЧ№4, теперь городская клиническая больница №4. Что собой представляет «четверка» сегодня?

- Раньше здесь были и поликлиника, и стационар вместе. Сейчас поликлиники нет, есть городской консультативный центр и стационар на 600 коек, с очень серьезными отделениями, которые являются уникальными для Перми, в том числе сосудистая хирургия и торакальная хирургия. Серьезно развит региональный сосудистый центр, инфарктное отделение. Развиваются травматология и нейрохирургия.

РАБОТА В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА

- Насколько изменилась ситуация в больнице после начала эпидемии коронавируса?

- После того, как некоторые краевые учреждения были перепрофилированы на прием людей с коронавирусом, остальных экстренных пациентов направляют по другим больницам. Мы начали принимать пациентов с нейротравмами из Свердловского района два раза в неделю, а также экстренных пациентов терапевтического профиля из Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. В больнице оказывается только экстренная помощь, все плановые процедуры и операции отложены.

- В связи с тем, что к вам направляют пациентов из других районов, загрузка увеличилась?

- По-разному. К примеру, в отделении травматологии, где проходило много плановых операций по эндопротезированию суставов, загрузка стала меньше, так как эти операции отложены. И отделение заполнено не полностью. А отделение нейрохирургии продолжает оказывать помощь пациентам с онкологической патологией головного мозга, нарушением мозгового кровообращения работает с полной нагрузкой.

- И в отделении кардиологии тоже плановой госпитализации теперь нет?

- Мы и ранее, в основном, оказывали только экстренную ургентную помощь. Это была, можно сказать, историческая основа нашей больницы. Инфарктное отделение продолжает работать в прежнем режиме. Отменили только плановую коронарографию. А стентирование продолжается. В этом апреле было сделано даже больше операций, чем в прошлом году. На сегодняшний день поставлено порядка 140 стентов у 76 пациентов.

УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Насколько нам известно, в вашей больнице всегда применялись и применяются новейшие методики лечения.

- На базе городской клинической больницы №4 расположены четыре кафедры медакадемии. Только за последнее время в нейрохирургии – самом молодом отделении больницы – в этом году было освоено две новых методики. Первая – помощь пациентам с эпилепсиями, которые не поддаются лекарственному контролю. К нам приезжал главный нейрохирург страны Виктор Крылов. Он провел первую операцию, сейчас мы делаем их и сами. У двух первых пациентов, которым были сделаны операции, полностью прекратились приступы эпилепсии. Это очень технологичная методика, и на Урале мы ее освоили первыми.

Вторая методика связана с операцией на мозге, во время которой пациенты остаются в сознании. Мозг, как говорил классик, - дело темное. В нем есть зоны, которые отвечают за разные функции. И недавно Дмитрий Иванович Штадлер впервые провел операцию, когда надо было подойти к достаточно сложной зоне, отвечающей за речь, и убрать опухоль. После выполнения доступа к мозгу пациентку, находящуюся на операционном столе, разбудили. И все время, пока шла операция, доктор разговаривал с нею, чтобы аккуратно обойти, не повредив речевую зону. Такая операция, во время которой пациентка оставалась в сознании, проведена в Перми впервые. Сейчас она успешно выписана, речь у нее не пострадала.

В сосудистой хирургии применяем методики, когда операции проводятся эндоваскулярно – то есть без разрезов, через просвет сосудов. Мы убираем тромботические массы при ишемической болезни сосудов головного мозга тоже через артерию. Многие пациенты восстанавливаются полностью. То есть пропала речь – убрали тромб, речь восстановилась. Пропали движения – после удаления тромба все в порядке.

Также недавно, буквально несколько недель назад, был уникальный случай. У пациента был тяжелый тромбоз венозного синуса головного мозга. Это большое пространство, которое было затромбировано, и у человека были ярко выраженные неврологические нарушения. Удалось добраться туда также эндоваскулярно, растворить тромбы, - и пациент вышел из больницы практически без неврологических проблем.

Помощь при аневризмах головного мозга, которые могут разорваться. В половине случаев это можно сделать эндоваскулярно. Мы заводим туда спираль и закрываем эту аневризму без разреза, без вмешательства в головной мозг.

- Мы часто сегодня упоминаем, что в «четверке» что-то сделано впервые, уникально. А насколько это необходимо? Зачем постоянно идти вперед и вверх?

- Есть отделения, которые могут развиваться медленно. Но травматология, нейрохирургия, неврология, эндоваскулярная хирургия и кардиология должны двигаться вперед очень широкими шагами. Это нам даст возможность вылечить как можно больше пациентов, причем новые технологии позволяют проводить радикальные операции за более короткие сроки и с меньшим травматизмом.

«ОПЫТ – ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО»

- Здание четвертой больницы, которое знакомо всем жителям Мотовилихи и многим жителям Перми, снаружи практически не изменилось. А что внутри?

- Внутри мы сделали очень много. Отремонтировали уже процентов 70 всех отделений. Причем, на очень высоком уровне. Сейчас в ремонте два отделения – пульмонологическое и отделение хирургии. Пока они находятся в стесненных условиях. То есть пока в одной половине отделения идет ремонт, вторая продолжает функционировать. За последние десять лет «четверка» не останавливала ремонт ни на один день.

- Иногда можно услышать: «Врачи нынче не те». Как на ваш взгляд, не снизилась ли квалификация молодых врачей, которые приходят работать после вуза?

- Сейчас у меня в больнице средний возраст докторов инфарктного отделения и отделения неврологии – 30-35 лет. И заведует отделением неврологии доктор медицинских наук Алексей Александрович Кулеш, которому нет еще и 35 лет. Так что у нас, как и везде, есть студенты, которые усердно занимаются с первого курса, стремятся в профессию. А есть те, кто доучился до шестого курса, а потом говорят, что не хотят идти в здравоохранение. Это было раньше, это осталось и сейчас. Я не могу сказать, что подрастающая смена чем-то хуже, чем прежние специалисты.

- Как вы думаете, изменится ли наша жизнь после коронавируса?

- Думаю, что все мы выйдем из этой ситуации измененными. Надеюсь, что «четверка» выйдет измененной в лучшую сторону. Даже благодаря тому, что к нам стали поступать пациенты, каких мы раньше не лечили, дает опыт, который приобретают врачи. А опыт – это всегда хорошо.

А пока необходимо соблюдать режим самоизоляции, и чем жестче он будет – тем лучше, меньше будет потерь.

НАША СПРАВКА:

Андрей Владимирович Ронзин в 1980 году окончил Пермский государственный медицинский институт. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Кислородный режим организма при тяжелой закрытой травме груди». Работал врачом в сосудистом отделении Пермской областной клинической больницы. В 1990 году перешел в МСЧ № 4, в которой организовал городское отделение хирургии сердца и сосудов. С 2000 по 2004 год работал заместителем главного врача Института сердца. В 2004 году стал главным врачм Пермской областной клинической больницы. В декабре 2005 года был назначен начальником управления здравоохранения Перми. С октября 2009 года - главный врач городской клинической больницы № 4.

16 апреля главный врач городской клинической больницы № Андрей Ронзин Указом президента был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.