2020-04-24T10:42:43+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют в Прикамье в субботу мокрый снег, а в воскресенье - потепление до +15

Погода в Перми и Пермском крае в апреле 2020 продолжает удивлять
Андрей МАТЛИН
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Апрельские погодные сюрпризы.Апрельские погодные сюрпризы.Фото: Василий Вахрин
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Сюрпризы погоды в Прикамье в апреле 2020 продолжаются. Можно сказать, что грядущие выходные пройдут под знаком двойного «водораздела». Во-первых, мокрая и холодная погодка в пятницу и субботу сменится в воскресенье потеплением. Во-вторых, воскресное тепло дойдет только до половины края, он окажется словно поделенным напополам.

- Будем надеяться, что и Пермь попадет в теплую зону, - говорит руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Но водораздел будет четким: на юге края может потеплеть от +10 до +15 градусов, а на севере будет не теплее +5 - +7. Примерно такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Какого-то аномального резкого потепления, как, впрочем, и похолодания, мы пока не ждем.

Ну, а в пятницу и субботу, по прогнозам синоптиков, еще придется померзнуть – прорвавшийся к нам арктический холодный воздух со снегом так сразу не сдастся.

В пятницу, 24 апреля, днем в Перми ненадолго потеплеет до +1 градуса, но во второй половине дня столбик термометра опустится до -3. Будет идти небольшой снег.

В субботу, 25 апреля, дневная температура вырастет до +4 градусов, а снегопад превратится в дождь.

В воскресенье, 26 апреля, в Перми днем потеплеет до +12 градусов, но при этом будут идти ливневые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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