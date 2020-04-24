Последствия для экономики Прикамья от коронавируса: быстро они не исчезнут, и работать нужно на опережение

Какая поддержка необходима бизнесу в связи с режимом самоизоляции и эпидемиологических ограничений? Видеоконференция на эту тему прошла на площадке Общественной палаты Пермского края.

К диалогу пригласили представителей промышленного сектора, предпринимателей, федеральных и региональных органов государственной власти, омбудсменов. Разговор получился непростым и обстоятельным.

Вот лишь некоторые из тезисов и предложений, прозвучавших на видеоконференции.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Сазонов рассказал о том, какие сейчас готовятся федеральные меры поддержки субъектов экономической деятельности в условиях эпидемиологических ограничений. Он сообщил, что его избрали председателем созданной в Госдуме комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса. Депутат предложил пермским бизнесменам направлять в эту комиссию идеи и предложения о том, что нужно включить в пакет мер поддержки, который сейчас разрабатывают в Минэкономразвития под руководством Максима Решетникова.

Его предложение: государство должно перейти от заявительного к выявительному принципу оказания поддержки бизнесу – смотреть, кто без нее не сможет обойтись.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил о региональных мерах поддержки экономики. Он отметил, что сейчас по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина готовится пакет мер по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Этот пакет будет представлен на следующей неделе на заседании оперативного штаба. Рассказал он и о том, как в регионе пытаются помочь крупному бизнесу. В частности, были направлены 6 заявок на получение средств из Фонда развития промышленности. 3 заявки на общую сумму в 1 миллиард уже удовлетворили – Суксунского оптико-механического завода, «Сорбента» и Уральского завода противогололедных материалов.

Предложение Алексея Чибисова: поддерживать не только малый и средний, но и крупный бизнес.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов отметил, что соцопросы и исследования дают безрадостную картину. У 70 процентов малых и средних предприятий резко упали доходы, а 46 процентов из них и вовсе приостановили свою деятельность. На его взгляд, подход, когда поддержка предусматривается только для предприятий определенных видов деятельности, не учитывает множество нюансов. Из нее, например, выпадают пермские предприятия Всероссийского общества слепых, которые сейчас испытывают трудности.

Его предложение: добиваться права признавать трудные ситуации из-за самоизоляции форс-мажорными.

Председатель Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края Татьяна Миролюбова подчеркнула, что основные проблемы в экономике еще впереди, они не закончатся с окончанием периода самоизоляции. Поэтому надо работать на опережение по стимулированию спроса и предложения и совершенно точно расширить перечень пострадавших отраслей.

Ее предложение: начать разрабатывать в Прикамье региональные отраслевые программы поддержки.

Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, как и Алексей Чибисов, заявил, что поддерживать нужно не только малый и средний, но и крупный бизнес. По его данным, уже сейчас пермские оборонные предприятия загружены работой лишь на 50 – 80 процентов. А это - неизбежное сокращение объема выплат заработной платы. И как следствие – падение спроса в других отраслях.

Одно из его предложений: заключать с промпредприятиями долгосрочные контракты по госзаказу из расчета бюджетов будущих лет.

Член Пермской Общественной палаты Александр Репин говорил о том, что в связи с ожидаемым падением уровня доходов населения неизбежно упадет спрос на приобретение жилья. По его данным, только по компании «Сатурн Р» может быть не реализовано до 80 тысяч квадратных метров жилья.

Прозвучавшее предложение: по возможности загрузить строителей возведением социальных объектов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, как и многие другие выступающие, обратил внимание на то, что меры поддержки могут буксовать из-за того, что не проработан порядок из реализации. «Боюсь, что те же выплаты по 15 тысяч рублей на работающего растянутся на три месяца, и это будет по 5 тысяч в месяц», - отметил он. По его мнению, нужно прислушиваться к тому, что предлагают сами предприниматели.

Конкретное предложение: собирать все инициативы в одном банке данных, чтобы затем их продвигать «наверх».

Модератор видеоконференции председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин заверил, что на основе прозвучавших предложений будет сформировано предложение Общественной палаты Пермского края в адрес Законодательного Собрания и Правительства Пермского края, для того, чтобы транслировать возможные меры поддержки предпринимателей и бизнеса на федеральный уровень.

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