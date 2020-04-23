2020-04-23T23:00:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 24 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 24 апреля 2020 года [аудио] [обновляется]
Виктор Правдин
Поделиться:
На лечении от коронавируса сейчас находятся 235 человек.На лечении от коронавируса сейчас находятся 235 человек.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 24 апреля. По последним данным, COVID-19 заразились 287 жителей Пермского края. 235 находятся на лечении, 48 выздоровели, четверо умерли. 1782 человека - на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.

23 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение всех приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отправлять на двухнедельный карантин. Этим людям будет выдаваться предписание о нахождении на домашнем карантине или в обсервации в течение 14 дней.

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года COVID-19 зарегистрирован в в 23 городах и районах Прикамья.

Со вчерашнего дня пройти исследование на коронавирус пермяки могут в частных медицинских центрах. Однако стоимость этой услуги высока и составляет несколько тысяч рублей.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 23 апреля 2020 года: число зараженных составило 287 человек

COVID-19 зарегистрирован уже в 22 городах и районах Прикамья (подробнее...)

Два маленьких пациента из онкологии Пермской краевой детской больницы отправлены в «инфекционку

Всего же в Перми коронавирусом заражены 12 детей (подробнее)

Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена
Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней, прошедших с момента первого заражения, уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить [фото, видео]
Новости 24
«Коронавирус. Инструкция по выживанию». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет всю правду об опасном заболевании
«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина
«Она сама не справится». Пермяков просят совершить чудо для 4-летней девочки, которая борется с опасной бактерией
Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели трое детей и один медработник
Пермяков приглашают на музыкальный онлайн квартирник
В подъезде в Перми нашли тело 37-летнего мужчины
Филиал «Азот» обновляет газопровод на улице Новосодовая
Купить квартиру от ПЗСП можно со ставкой по ипотеке всего в 6,5%
В Пермском крае еще 21 человек заразились коронавирусом
В эпидемию коронавируса пермское котокафе просит поддержки неравнодушных горожан
В правительстве Пермского края идут обыски
Новую пропускную систему в режиме коронавируса распространят на всю Россию
На борьбу с коронавирусом в Пермском крае потратят еще 535 млн рублей
Охранницу 127 школы, где произошла резня, снова будут судить
ВТБ оформил первую ипотеку под 6,5% годовых в Прикамье
Пермяки могут виртуально побывать в городе Молотов в годы Великой Отечественной войны
Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Василиса Володина: К сожалению, будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля
Когда в России появится вакцина от коронавируса
Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из Америки
В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего в начале декабря
Энергетики «Т Плюс» в Прикамье продолжают эффективно работать в условиях противоэпидемиологических мер
«Ты только живи, малыш!». В Перми спасают кота, которого сбила машина
Из-за коронавируса чиновникам Пермского края урезали расходы на содержание