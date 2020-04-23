Коронавирус в Перми, последние новости на 24 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости по ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 24 апреля. По последним данным, COVID-19 заразились 287 жителей Пермского края. 235 находятся на лечении, 48 выздоровели, четверо умерли. 1782 человека - на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.

23 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение всех приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отправлять на двухнедельный карантин. Этим людям будет выдаваться предписание о нахождении на домашнем карантине или в обсервации в течение 14 дней.

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 24 апреля 2020 года COVID-19 зарегистрирован в в 23 городах и районах Прикамья.

Со вчерашнего дня пройти исследование на коронавирус пермяки могут в частных медицинских центрах. Однако стоимость этой услуги высока и составляет несколько тысяч рублей.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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