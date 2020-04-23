Число заболевших коронавирусом в Перми на 24 апреля 2020 года составило 287 человек

Шесть мужчин, 12 женщин и три ребенка пополнили список заболевших коронавирусом в Пермском крае 23 апреля 2020 года. Все они заразились дома, не выезжая за пределы региона. В этом же списке один медработник пермской медсанчасти.

В итоге цифра инфицированных опасной инфекцией в Пермском крае составила 287 человек. 235 из них находятся на лечении в больницах, 48 человек выздоровели, четверо скончались.

Четвертой погибшей от коронавируса в Прикамье стала 63-х летняя женщина из Перми. Ее смерть произошла вечером 22 апреля из-за нарастающей дыхательной недостаточности, вызванной пневмонией, у женщины были сопутствующие заболевания.

Дома на «карантине» сейчас находятся 1782 человека, у них всех взяты анализы.

23 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение всех приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отправлять на двухнедельный карантин. Этим людям будет выдаваться предписание о нахождении на домашнем карантине или в обсервации в течение 14 дней.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Накануне регион из федерального бюджета дополнительно получил 535 миллионов рублей. На эти средства к 28 апреля должно быть организовано 1827 коек для больных коронавирусом.

Со вчерашнего дня пройти исследование на коронавирус пермяки могут в частных медицинских центрах. Однако стоимость этой услуги высока и составляет несколько тысяч рублей.

- Согласен, право жителей знать – болеют они коронавирусом или нет, но цена на проведение исследования установлена высокая, - отметил на заседании оперштаба глава региона Дмитрий Махонин. - Прошу проверить формирование цены на исследование. Говорят, что она высокая, потому что биологический материал забирается у нас, а анализ проводится в Кировской области. Давайте разберемся, действительно ли она связана с высокими транспортными расходами.

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