2020-04-23T21:04:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Сложные темы - на будущий год, а оценки за рисование и музыку выставят сейчас

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, как школьники будут доучиваться в режиме самоизоляции. [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ
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Раиса Кассина попросила директоров школ передать компьютеры учителям и выпускникам 9 и 11 классов, если это необходимо для дистанционной учебы.Раиса Кассина попросила директоров школ передать компьютеры учителям и выпускникам 9 и 11 классов, если это необходимо для дистанционной учебы.Фото: архив "КП"
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- Родителей за учителей считают? А те, у кого не один ребенок, где силы взять, чтобы помочь им? А нам ведь еще работать приходится, сбавьте обороты! - взмолились пермские родители через неделю дистанционного обучения.

И в Министерстве образования Пермского края прислушались и опубликовали приказ об изменениях в работе школ и детских садов в период самоизоляции.

Этот документ вносит важные корректировки в учебный процесс. Например, теперь в школах не будут ставить оценку «два», если ребенок не вовремя отправил учителю выполненное домашнее задание. Обо всех изменениях рассказала в эфире Радио «КП» - Пермь» (96.6 FM) министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- К сожалению, сложилась неправильная ситуация, когда педагоги назначали срок сдачи домашних заданий, например, на 14.00, а ученики просто физически сделать их не успевали, - объяснила Раиса Алексеевна. - В каких-то семьях один компьютер на двоих, а то и на троих, да еще папы с мамами нередко тоже работают дома. В результате учителя ставили детям «двойку». Сейчас мы это поправили, но, конечно, не надо понимать приказ Минобра превратно - домашние задания делать все равно необходимо.

Еще школам разрешили перенести сложные темы по некоторым предметам на следующий учебный год, а вот учебные программы по рисованию, музыке, трудам и физкультуре разрешили завершить уже сейчас. Детей аттестуют по имеющимся у них результатам. А вот физкультура все-таки должна остаться в качестве зарядки или физкультминутки, чтобы сохранять двигательную активность ребят.

Учеников 9-х и 11-х классов по предметам, не входящим в ГИА, тоже аттестуют по прежним отметкам. И сейчас выпускники должны сосредоточиться на изучении тех предметов, которые они будут сдавать в качестве выпускных экзаменов. Напомним, ОГЭ для девятых классов начнутся 9 июня, а ЕГЭ для одиннадцатиклассников - 8-го.

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- Я обращаюсь к директорам школ: передайте во временное пользование школьные компьютеры учителям и особо нуждающимся семьям. Особенно тем, в которых есть учащиеся 9-х и 11-х классов! - попросила Раиса Алексеевна.

Небольшие изменения будут и в работе детских садов. Ведь сейчас многие предприятия возвращаются к работе, а, значит, и детишек в садиках становится все больше.

- Мы рекомендуем, чтобы в группе было не больше двенадцати детей, считаем это число сейчас оптимальным, - пояснила министр. - И, конечно, мы обязательно в детских садах проводим так называемые «утренние фильтры», то есть не допускаем в группу заболевших детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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