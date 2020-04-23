Коронавирус в Пермском крае: в каких городах и районах зафиксированы случаи заражения COVID-19
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 23 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 287 человек. 235 находятся на лечении, 48 выздоровели, четверо умерли. 1782 человека - на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
Фото: permkrai.ru
Пермь — 222
Пермский район - 10
Кудымкар -4
Юрлинский МО -1
Березники -2
Губаха -2
Юсьвенский МО -2
Сивинский округ -1
Чусовой -1
Лысьва -2
Верещагино -4
Кранснокамск -7
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -1
Суксун -2
Частинский МО -1
Бардымский МО -4
Чайковский -10
Куединский район -1
Чернушка — 5
Оханск - 1
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ИСТОЧНИК KP.RU