Коронавирус в Пермском крае: в каких городах и районах зафиксированы случаи заражения COVID-19

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 23 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 287 человек. 235 находятся на лечении, 48 выздоровели, четверо умерли. 1782 человека - на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.

Фото: permkrai.ru

Пермь — 222

Пермский район - 10

Кудымкар -4

Юрлинский МО -1

Березники -2

Губаха -2

Юсьвенский МО -2

Сивинский округ -1

Чусовой -1

Лысьва -2

Верещагино -4

Кранснокамск -7

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -1

Суксун -2

Частинский МО -1

Бардымский МО -4

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

За последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 21 человека: трех детей и одного медработника.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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