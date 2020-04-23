2020-04-23T15:42:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это злобный вирус». Дети рассказали, что такое COVID-19

Корреспонденты «КП» спросили подрастающее поколение, что они думают о коронавирусе и почему нужно сидеть дома [видео]
Виктор Правдин
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Эпидемия коронавируса — одна из самых обсуждаемых тем во всем мире. Ежедневно обновляется информация о новых зараженных, жертвах и о вылечившихся от вируса людях. А что о коронавирусе думают дети? Корреспонденты «КП» спросили подрастающее поколение, что они думают о COVID-19 и почему нужно сидеть дома и соблюдать меры безопасности.

По состоянию на 23 апреля 2020 года число зараженных коронавирусом составило 287 человек, 15 из них - дети. 235 человек на лечении, 48 выздоровели, четверо умерли. Еще 1782 – на карантине по предписанию главного санитарного врача, из них 24 - с подозрением на COVID-19.

Опираясь на данные Минздрава, «КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 23 апреля COVID-19 зарегистрирован уже в 22 городах и районах Прикамья.

Дети о коронавирусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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