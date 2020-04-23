«Арабеск», сказки по телефону и животные-космонавты: афиша онлайн-трансляций в Перми с 23 по 29 апреля 2020 года

Театр оперы и балета

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» перенесли на осень. Но театр оперы и балета им. Чайковского предлагает вспомнить, как он проходил раньше. На сайте оперного театра permopera.ru/media/mediate состоятся трансляции концертов «Арабеска».

24 Апреля - Концерт-открытие «Арабеска-2012», посвященный присвоению конкурсу имени великой балерины (0+)

25 Апреля - Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса «Арабеск-2012» (0+)

26 Апреля - Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса «Арабеск-2014» (0+)

27 Апреля - Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса «Арабеск-2016» (0+)

28 Апреля - Концерт-открытие «Арабеска-2014» (0+)

Начало трансляций в 19.00.

Театр-Театр

"Летучяий корабль". Фото: Театр-Театр.

Каждый вечер «Театр-Театр» виртуально показывает свои спектакли.

23 апреля - «Честный авантюрист», комедия Карло Гольдони (18+).

24 апреля - «Анна Каренина», трагическая история любви. (18+).

25 апреля - «Летучий корабль», музыкальная сказка для всей семьи. (6+).

26 апреля - «Тарелкин Dream», плутовская комедия по пьесе Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». (18+).

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях vk.com/teatrteatrperm в 19.00.

Также продолжается еще один онлайн-проект Театра-Театра – «Сказки на ночь» (0+). Ежедневно в 21.30, сразу после вечернего спектакля, во всех соцсетях театра - Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках - будут появляться видеозаписи с артистами, читающими и разыгрывающими добрые сказки для самых маленьких зрителей.

«В сказку – из дома»

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС, «Литературная газета» и Российская государственная детская библиотека совместно с Министерством культуры Российской Федерации запустили специальную акцию в рамках проекта «В сказку – из дома».(0+). Во всемирный день книги известные российские писатели, а также актеры, озвучивающие любимых персонажей детских мультфильмов, будут читать для детей всей страны популярные сказки.

Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Валерий Воскобойников, Анастасия Орлова, Максим Замшев, Виктор Лунин, Игорь Жуков, Елена Усачева, Марина Бородицкая прочитают собственные произведения. Истории из жизни анимационных героев прочитает актер Сергей Мардарь, озвучивающий Смешариков.

Услышать веселые сказки можно в четверг, 23 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51.

- Мы видим очень живой интерес детей и родителей к горячей линии «Из дома – в сказку»: сегодня ей пользуются жители всех регионов страны, - отметила руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова. - Только за первую неделю на наш бесплатный номер поступило больше 10 тысяч звонков из 11 часовых поясов России, прочитано свыше 850 часов сказок. И мы уверены, что акция ко Всемирному дню книги привлечет еще больше внимания юных слушателей.

Также дети от 6 до 14 лет могут принять участие в конкурсе чтецов «В сказку – из дома». Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта «Поколение М». Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.

Театр «У Моста»

"Калека с Инишмана". Фото: Театр "У Моста".

Театр «У Моста» открыл новый проект, посвященный фестивалям МакДонаха, которые проводились в театре. Первый в России спектакль ирландского драматурга Мартина МакДонаха «Сиротливый Запад» был поставлен именно в пермском театре и стал номинантом национальной премии «Золотая маска». А в 2010 году театр «У Моста» стал Лауреатом «Золотой маски» со спектаклем «Калека с Инишмана». В Перми прошли три международных фестиваля МакДонаха.

В группах vk.com/fest_md и facebook.com/McDonaghFest театр каждую среду будет рассказывать о предыдущих фестивалях и приоткроет секреты IV Фестиваля, который планируется на октябрь этого года.

Следующий онлайн-показ состоится 29 апреля. (16+)

Киноцентр «Премьер»

«Премьер» в рамках проекта «Пока все дома» приглашает на онлайн-занятие «Животные в космосе» (6+). Оно состоится 24 апреля в 18.00. Встреча посвящена первым героям космоса - животным-космонавтам. И это не только Белка и Стрелка. Но еще и Дезик и Цыган, Лиса и Звездочка, шимпандзе Хэм и кошка Фелисетт и другие. Во время занятия будет показано, как ученые готовили животных к полету и как о них заботятся после космических миссий. Ведущий - руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук. Занятие пройдет в программе Zoom. Записаться можно на страничке ведущего vk.com/sergeypsykosmos. Для желающих будет выслана ссылка на онлайн-встречу.

«Кванториум Фотоника»

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Детский технопарк «Кванториум Фотоника» приглашает всех, кому интересны робототехника и технологии на онлайн-лекцию, посвященную сервисной робототехнике. (6+) На ней можно обсудить тенденции развития сервисной робототехники в России, узнать, какие роботы используются сейчас и что нас ждем в грядущем. А также узнать о вкладе юных робототехников в развитие отрасли, проектах, а также подзадачах, которые могут решать школьники. В числе спикеров - Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», кандидат технических наук, один из создателей робота Skybot F-850 - робота Федора, и ведущий специалист департамента развития компании Promobot Роман Комиссаров.

Лекция состоится 27 апреля в 15.00 и будет доступна по ссылке https://youtu.be/B0xINl2Cm0A

Музей пермских древностей

Музей пермских древностей приглашает на «Неделю пермского периода». Ее главный герой - «крокодил в короне» - эстемменозух. Этот ящер был найден в ходе раскопок около Очера. Раскопки проходили по руководством Петра Чудинова в 1952-1960 годах. Прямо сейчас отправиться на место раскопок пермских ящеров можно в мобильном приложении «Открой пермский период!». Путь можно найти на страничке vk.com/mamont_perm. А каждый вечер в 21.00 детей ждут «Ночные сказки» в исполнении Юлии Глазыриной и Егора Мельникова. (0+)