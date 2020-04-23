У вице-премьера правительства Пермского края проводят обыск

В правительстве Пермского края сотрудники полиции проводят обыски. В частности, они прошли в кабинете вице-премьера Михаила Сюткина.

- В правительстве Пермского края проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при строительстве зоопарка в Перми, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, в августе прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Для расследования уголовного дела создана следственная группа с участием следователей МВД России. В результате в СИЗО оказался бывший руководитель проекта компании «РЖДстрой» Илья Козырев, а также экс-начальник краевого Управления капитального строительства Дмитрий Левинский. Они обвиняются в хищении более 129 миллионов рублей при строительстве зоопарка. По версии следствия, обвиняемые подписали фиктивные акты выполненных работ на не построенные объекты.

Михаил Сюткин с 2017 года занимал должность министра строительства Пермского края, а затем был назначен вице-премьером. Именно он курировал строительство нового зоопарка. В апреле 2020 года Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он собирался переехать в Москву.

Контракт на строительство нового Пермского зоопарка между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского был заключен с ОАО «РЖДстрой» в 2017 году. Стоимость всего зоопарка составляла 4,9 миллиарда рублей. Первая очередь, которую должны были построить к марту 2018 года, оценивалась в 1 миллиард 833 миллиона рублей. Согласно материалам уголовного дела, размер ущерба по делу о хищениях при возведении зоопарка составляет 129 миллионов.

Также краевое Управление капитального строительства подало иск в арбитражный суд о взыскании с подрядчика строительства АО «РЖДстрой» 1,64 миллиарда рублей.

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