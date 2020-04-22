Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 22 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Опираясь на данные Минздрава, «КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 22 апреля 2020 года. Ранее министерство здравоохранения Пермского края составило карту зараженных территорий, где ориентировалось на данные по прописке заболевшего COVID-19, и на нее занесли 30 городов и районов Прикамья, но возникла путаница. Теперь на карте указано место госпитализации или фактического пребывания зараженного коронавирусом. На первую карту занесли 30 городов и районов края, после нового способа регистрации зараженных, их осталось 22.

Фото: Константин Чернов

Пермь — 209

Кудымкар -3

Юрлинский МО -1

Березники -2

Губаха -2

Юсьвенский МО -2

Сивинский округ -1

Чусовой -1

Лысьва -2

Верещагино -4

Кранснокамск -7

Нытва -1

Пермский район — 6

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -1

Суксун -2

Частинский МО -1

Бардымский МО -4

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 4

С карты, опубликованной Минздравом 20 апреля, исключили Чердынь, Гайны, Соликамск, Александровский район, Кизел, Добрянку, Горнозаводск, Очер, Уинский район и Осу. Добавились Сивинский и Юрлинский округа.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Пермском крае общее число заболевших достигло 266 (из них 12 детей), 191– на лечении, выздоровели 43 человека, трое умерли.Еще 1725 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача, из них 24 - с подозрением на COVID-19.

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За два месяца в Пермском крае было проведено более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В среднем за сутки их делают около полутора тысяч. До сих пор тесты проводились в государственных лабораториях и только тем, у кого подозревался коронавирус, - кто вернулся из зарубежных поездок или тесно общался с заболевшими людьми. Теперь пойти обследование пермяки могут самостоятельно в частных лабораториях, но только за деньги. Две лаборатории уже начали проводить тестирование. Еще две собираются приступить в ближайшее время.

Глава региона Дмитрий Махонин уже дал поручение составить список всех незадействованных пока частных лабораторий Пермского края, которые могут осуществлять тестирование на платной основе.

Двое маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии Пермской детской краевой клинической больницы вместе с мамами были переведены в краевую инфекционную больницу, так как у них тесты на COVID-19 оказались положительным.

- У одного из детей анализ не подтвердился, - рассказали в краевом Минздраве. - Но по существующим эпидемиологическим нормам ребенка должны были госпитализировать вместе с родителем. Ему анализ будет проведен повторно.

В самой детской больнице 14 детей и их родители находятся на карантине. Еще 20 детей, которые сейчас лечатся в онкогематологии, и 19 родителей находятся в обсервации на других этажах больницы. У них также были взяты мазки, врачи наблюдают – не появятся ли у них симптомы ОРВИ. 11 сотрудников отправлены на самоизоляцию домой.

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