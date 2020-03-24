«Медовое» новоселье

Выбор новой квартиры – это важное событие для всей семьи. И надо, чтобы новое жилье устраивала каждого ее члена, чтобы исполнились желания каждого, и у всех нашелся любимый уголок: для мамы – просторная кухня и большой балкон, где можно выращивать цветы, для ребенка - светлая детская комната и игровая площадка во дворе, для папы – гостиная с местом для удобного дивана и парковка для машины.

А еще немаловажно, чтобы приобретение квартиры не легло непосильным бременем на семейный бюджет.

Жилой комплекс «Медовый» расположен примерно в 20 минутах от центра города

Чтобы найти квартиру, удовлетворяющую всем этим условиям, отправимся на экскурсию в жилой комплекс «Медовый». Он расположен примерно в 20 минутах от центра города, но в этом немало плюсов. Шума меньше, зелени больше. Доехать до него легко на машине, к тому же рядом остановка автобуса.

Квартиры на любой вкус

В ЖК «Медовый» представлены квартиры от 37 до 80 квадратных метров. Можно выбрать одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с разными планировками, а также планировки «евро»-формата.

В ЖК «Медовый» представлены квартиры площадью от 37 до 80 квадратных метров.

Застройка комплекса квартальная, в каждом квартале – просторные дворы. Летом здесь много зелени и цветов. Для малышей – разнообразные горки и игровые модули, для ребят чуть постарше – турники, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса. В каждом квартале – свои развлечения. И это здорово! Ребята могут бегать играть из одного двора в другой, находя себе новых друзей. Тем более в жилом комплексе застройщик регулярно проводит праздники двора с развлекательными программами и сюрпризами.

Для малышей во дворе установлены разнообразные горки и игровые модули

Не забыты и автомобилисты. Причем, в отличие от центра Перми, в ЖК «Медовый» не будет разногласий между жильцами – что важнее и нужнее: детские площадки или парковки. Здесь места хватит на всех. Причем, парковки расположены по периметру домов, поэтому дворы не будут заставлены машинами, и в них могут гулять и пожилые люди, и мамы с маленькими детьми, и активная ребятня.

Для ребят постарше – столы для настольного тенниса.

Все для комфорта

Кроме разнообразных площадок для детей и взрослых, в «Медовом» до мелочей продумана инфраструктура кварталов. Здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы – все, что нужно для комфортной жизни. На территории комплекса застройщик – «Стройпанелькомплект» - ведет строительство детского сада на 280 мест.

В «Медовом» работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы.

Сегодня в «Медовом» представлены квартиры в шести строящихся объектах с разными сроками сдачи. В отделку квартир включены натяжные потолки и система «теплый пол» в санузлах, которая придает жилью особый комфорт в холодную уральскую погоду.

ЖК «Медовый» — любимый многими пермяками проект. Здесь заселено уже четыре квартала и ведется активное строительство следующих этапов.

Новоселье – это легко!

Приобрести квартиру в ЖК «Медовый» можно с помощью разных программ - помимо банковской ипотеки СПК предлагает собственные финансовые решения по программе «Купить легко», в которую включены различные финансовые инструменты, например рассрочка от застройщика, помощь в реализации вторичного жилья и другие. В отделе продаж менеджер подробно расскажет об объекте, подберет наиболее комфортную для семьи программу покупки, отправит заявку в банк.

Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Близость реки и окружение лесного массива создают в районе проживания экологически благоприятную и эстетически приятную атмосферу.

Раздолье для молодых

Жилой комплекс «Медовый» выбирают для проживания молодые семьи с детьми. Детские площадки в любом комплексе всегда заполнены малышами разных возрастов. Дети играют, мамы общаются, и все обязательно находят себе друзей после заселения! Праздники двора, которые проводит застройщик для жителей, неизменно собирают большое количество участников и формируют традиции добрососедства.

Жилой комплекс «Медовый» выбирают молодые семьи с детьми.

Оценить все достоинства жилого комплекса можно, посетив экскурсию, которую проводят на строящиеся объекты специалисты отдела продаж. Отдел продаж застройщика находится на территории жилого комплекса, что позволяет получить весь спектр услуг в одном месте — от подачи заявки на кредитование до экскурсии в будущую квартиру. Кроме этого, вы можете оценить комфорт и уют уже заселенных кварталов.

Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограничено. Проектная декларация размещена на сайте. Срок сдачи ул. Красавинской, 8 — 2-й кв. 2021 г. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик "Медовый-4"»

ЖК «Медовый» — любимый многими пермяками проект. Здесь заселено уже три квартала и ведется активное строительство следующих этапов. Сейчас здесь проживают около 1500 семей.

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Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект» расположен по адресу: ул. Монастырская, 12б; тел.: (342) 214-05-11;

отдел продаж в ЖК «Медовый»: ул. Красавинская, 1, оф. 2.

Застройщик: АО «СтройПанельКомплект». Проектная декларация на сайте ЖК «Медовый» и Наш.Дом.рф.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ № 214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф