2020-04-22T12:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

«Строго по времени и с соблюдением дистанции». В Пермском крае разрешили ставить прививки от клещевого энцефалита

Вакцину в поликлиники должны завезти в ближайшие дни [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Чтобы поставить прививку, нужно будет прийти на прием к дежурному терапевту в строго назначенное время. В маске и перчатках.Чтобы поставить прививку, нужно будет прийти на прием к дежурному терапевту в строго назначенное время. В маске и перчатках.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В конце марта Главный санитарный врач Пермского края издал Постановление о запрете до 30 апреля плановой иммунизации населения. Причина – распространение в регионе коронавируса. 21 апреля запрет на плановую вакцинацию смягчили.

- В Пермском крае разрешена вакцинация против клещевого энцефалита, туляремии, сибирской язвы, бешенства, столбняка, гепатита А и других актуальных для региона инфекций, - сообщили в краевом минздраве. – Всем, кто планирует поставить плановую прививку в поликлинике по месту жительства, важно знать, что вакцинация будет проводится в медицинской организации строго по записи.

Пожалуй, самая актуальная сейчас для большинства пермяков – это прививка от клещевого энцефалита, так как многие решают пересидеть самоизоляцию на дачах. Но на природе горожан ожидает еще одна опасность: проснувшиеся клещи: вся территория Пермского края является зоной риска по клещевому вирусному энцефалиту.

Записываться и приходить строго по времени

Чтобы узнать, когда и как можно сделать прививку, мы позвонили в городскую поликлинику на Макаренко, 21 и решили записаться на плановую вакцинацию.

- Разрешение-то есть, но вакцины в поликлинике пока нет, - ответили нам в регистратуре. – Был запрет на прививки, поэтому вакцину мы не завозили. В ближайшие дни вакцина появится и можно будет приходить и делать прививку.

В поликлинике уточнили, что вакцинацией сейчас интересуется очень много пациентов, поэтому есть смысл звонить ежедневно и выяснять, пришла ли вакцина.

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Чтобы поставить прививку, нужно сначала пройти осмотр у дежурного терапевта. Сейчас к нему практически нет очереди, но, когда начнут ставить прививки, необходимо будет записываться, так как пациентов прибавится. А приходить на прием нужно будет в строго назначенное время. При этом использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальное дистанцирование: находиться на расстоянии 1,5 метров от других людей.

Важно помнить, что после вакцинации от клещевого вирусного энцефалита необходимо воздержаться от пребывания на территории природных очагов в течение двух недель. За это время у человека должен сформироваться иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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