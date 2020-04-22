«Строго по времени и с соблюдением дистанции». В Пермском крае разрешили ставить прививки от клещевого энцефалита
В конце марта Главный санитарный врач Пермского края издал Постановление о запрете до 30 апреля плановой иммунизации населения. Причина – распространение в регионе коронавируса. 21 апреля запрет на плановую вакцинацию смягчили.
- В Пермском крае разрешена вакцинация против клещевого энцефалита, туляремии, сибирской язвы, бешенства, столбняка, гепатита А и других актуальных для региона инфекций, - сообщили в краевом минздраве. – Всем, кто планирует поставить плановую прививку в поликлинике по месту жительства, важно знать, что вакцинация будет проводится в медицинской организации строго по записи.
Пожалуй, самая актуальная сейчас для большинства пермяков – это прививка от клещевого энцефалита, так как многие решают пересидеть самоизоляцию на дачах. Но на природе горожан ожидает еще одна опасность: проснувшиеся клещи: вся территория Пермского края является зоной риска по клещевому вирусному энцефалиту.
Записываться и приходить строго по времени
Чтобы узнать, когда и как можно сделать прививку, мы позвонили в городскую поликлинику на Макаренко, 21 и решили записаться на плановую вакцинацию.
- Разрешение-то есть, но вакцины в поликлинике пока нет, - ответили нам в регистратуре. – Был запрет на прививки, поэтому вакцину мы не завозили. В ближайшие дни вакцина появится и можно будет приходить и делать прививку.
В поликлинике уточнили, что вакцинацией сейчас интересуется очень много пациентов, поэтому есть смысл звонить ежедневно и выяснять, пришла ли вакцина.
"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности
Чтобы поставить прививку, нужно сначала пройти осмотр у дежурного терапевта. Сейчас к нему практически нет очереди, но, когда начнут ставить прививки, необходимо будет записываться, так как пациентов прибавится. А приходить на прием нужно будет в строго назначенное время. При этом использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальное дистанцирование: находиться на расстоянии 1,5 метров от других людей.
Важно помнить, что после вакцинации от клещевого вирусного энцефалита необходимо воздержаться от пребывания на территории природных очагов в течение двух недель. За это время у человека должен сформироваться иммунитет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Виновата ранняя весна». В Пермском крае проснулись и уже начали кусать пермяков клещи
Эпидемиологи ответили на важные вопросы, почему сейчас не ставят прививки, как защититься от кровопийц и какие самые опасные районы (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU