Коронавирус в Перми, последние новости на 22 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы публикуем последние новости по коронавирусу в Перми и Пермскому краю. Вот информация по коронавирусной инфекции в Прикамье, которая известна на эту минуту.

21 апреля Роспотребнадзор подтвердил диагноз коронавирусная инфекция еще у 22 жителей Пермского края. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 237 (из них 12 детей), 197 – на лечении, выздоровели 37 человек, трое умерли. Еще 1743 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача, из них 34 - с подозрением на COVID-19.

В Пермь доставили 14 туристов, отдыхавших в турецкой Анталье. Из Турции они прилетели в Казань. Туда за ними был отправлен автобус.За пермяками в Казани отправились врач-эпидемиолог, два фельдшера и представитель Министерства территориальной безопасности Пермского края.

За два месяца в Пермском крае было проведено более 22 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В среднем за сутки их делают около полутора тысяч. До сих пор тесты проводились в государственных лабораториях и только тем, у кого подозревался коронавирус, - кто вернулся из зарубежных поездок или тесно общался с заболевшими людьми. Теперь пойти обследование пермяки могут самостоятельно в частных лабораториях, но только за деньги. Две лаборатории уже начали проводить тестирование. Еще две собираются приступить в ближайшее время.

Глава региона Дмитрий Махонин уже дал поручение составить список всех незадействованных пока частных лабораторий Пермского края, которые могут осуществлять тестирование на платной основе.

Двое маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии Пермской детской краевой клинической больницы вместе с мамами были переведены в краевую инфекционную больницу, так как у них тесты на COVID-19 оказались положительным.

- У одного из детей анализ не подтвердился, - рассказали в краевом Минздраве. - Но по существующим эпидемиологическим нормам ребенка должны были госпитализировать вместе с родителем. Ему анализ будет проведен повторно.

В самой детской больнице 14 детей и их родители находятся на карантине. Еще 20 детей, которые сейчас лечатся в онкогематологии, и 19 родителей находятся в обсервации на других этажах больницы. У них также были взяты мазки, врачи наблюдают – не появятся ли у них симптомы ОРВИ. 11 сотрудников отправлены на самоизоляцию домой.

Таковы последние новости о коронавирусе в Перми на 22 апреля 2020 года.

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