«Один стоял у тела, а двое побежали уничтожать улики». В Пермском крае из окна общежития выпал молодой мужчина

14 апреля в следственный отдел города Соликамск поступило сообщение от местных жителей о том, что под окном общежития лежит труп мужчины.

- На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Предварительно установлено, что 34-летний мужчина выпал из окна подъезда между 4 и 5 этажами. Ведется следствие, назначена судмедэкспертиза, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе и доведение до самоубийства, - сообщили в следственном отделе Соликамска.

Погибшим оказался 34-летний местный житель Александр Л. Брат Александра не верит, что его родственник мог покончить с собой. Он рассказал «Комсомолке», что происходило в день трагедии:

- Я и его знакомые считаем, что он был доведен до самоубийства,- рассказывает брат погибшего. - До трагедии он находился в квартире у бывшей жены. Там была компания молодых людей. Когда все произошло, со слов соседки, у тела стояли трое. Через какое-то время двое из них побежали на верх, я предполагаю, что уничтожали улики, а один остался у трупа. Из квартиры бывшей жены пропали вещи Саши - паспорт, телефон, ключи, карточка и его одежда. Александр был обнаружен в одних трусах.

Однако у знакомых бывшей супруги Александра другая версия произошедшего. Они считают, что мужчина совершил самоубийство. А вещи погибшего, по их словам, никуда не пропадали.

Сейчас в обстоятельствах гибели Александра разбираются следователи. 16 апреля мужчину похоронили. «Комсомолка» приносит соболезнования родственникам погибшего.

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