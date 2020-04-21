2020-04-21T15:11:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Денег нет, а есть хочется». «Комсомолка» пообщалась с рыбаком из Прикамья, которого оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Мужчина и двое его знакомых проверяли рыболовные сети, когда к ним подъехал патруль
Виктор Правдин
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Фото со страницы Сергея "ВКонтакте"Фото со страницы Сергея "ВКонтакте"
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44-летний Сергей Б. работает электриком на одном из заводов в Березниках. Из-за пандемии коронавируса предприятие закрыли, и Сергей временно остался без работы.

- А жить ведь как-то надо, - говорит Сергей. - Я решил поехать к себе на дачу в село Висим Добрянского района, порыбачить. 2 апреля знакомые попросили помочь проверить рыболовные сети, которые они установили в 300 метрах от моего домика. - Когда начали доставать рыбу, увидели едущую вдоль берега полицейскую машину, из установленного на ней мегафона вещали о соблюдении режима самоизоляции. Машина остановилась в десятках метров от нас, из нее вышли полицейские, сотрудники МЧС и еще какие-то люди – всего восемь человек.

Рыбаков попросили подойти. Мужчины исполнили требования правоохранителей.

- Нас спросили, знаем ли мы о режиме самоизоляции, - продолжает Сергей. - Мы сказали, что в общих чертах - смотрели новости по телевизору. У нас попросили документы и добавили, что если их нет - поедем в отдел. Документы были дома в нескольких сотнях метров от места ловли, сходили за ними, передали сотрудникам и нам тут же начали выписывать штраф. Мы опешили, сказали, ведь в первый раз вы должны сделать устное замечание. К тому же мы рыбачили рядом с домом, чтобы банально себя прокормить. Но сотрудников наши аргументы не убедили.

Позже состоялся суд, где Сергея и двух его знакомых признали виновными в нарушении режима самоизоляции и выписали каждому по 15 тысяч рублей штрафа.

Сергей не согласен с решением суда. Мужчина нанял адвоката, который вскоре подаст апелляцию. Сергей обещал рассказать «Комсомолке», какое решение примет суд второй инстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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