Как сохранить здоровье в условиях эпидемии коронавируса

Количество жителей Пермского края, которым поставили диагноз коронавирусная инфекция, увеличивается практически ежедневно. И если раньше заболевание выявляли у людей, вернувшихся из-за границы, то сейчас в больницы попадают те, кто контактировал с носителями вируса. Как не подхватить инфекцию, защитить себя и своих близких, советуют пермские врачи.

Как правильно себя вести в период самоизоляции

- Самое главное сегодня - обезопасить себя и своих близких от контактов, - рассказала главный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина. - Как только вы пришли домой, снимите верхнюю одежду и обработайте ее антисептиком или постирайте. Шапку, перчатки, сумку - все в отдельную коробку. После этого обработайте антисептиком ручку входной двери. Если гуляли с собакой, лапы тоже нужно обработать. Не допускайте, чтобы у входа вас встречали дети. Не обнимайте и не целуйте их, пока не примите все меры предосторожности.

В группе риска - пожилые люди. Как правильно защитить их?

- У нас есть одиноко проживающие пожилые люди и те, кто живет в семье, - отметила Наталья Корягина. - И под угрозой именно вторая категория пенсионеров, потому что их более молодые родственники могут переносить данную инфекцию почти без симптомов и заразить окружающих. Чем старше человек, тем сильнее снижены его когнитивные способности. Близким или соседям важно оценить, сможет ли такой человек перенести период самоизоляции в своей квартире. Достаточно ли просто принести ему продукты и лекарства или требуется дополнительный уход.

Как не заразиться при походе в магазин

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Главные риски - в магазинах. В них необходимо быть в маске и перчатках, находиться от других покупателей на расстоянии полтора - два метра.

- Когда собираетесь в магазине, в первую очередь необходимо уточнить, какие продукты у вас уже есть, можно составить список, - рассказали врачи пермского Центра медицинской профилактики. - При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания. В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках. Первым делом выберете продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящуюся продукцию - молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия - возьмите в самую последнюю очередь. Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно если не планируете их жарить, тушить или варить.

Врачи рекомендуют обращать внимание, в каких условиях продукция хранится в магазине, и соответствуют ли они температурным режимам, которые указанные производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки товара, так как вы рискуете приобрести испорченную продукцию.

- Фрукты и овощи, которые мы сами складываем в пакеты, требуют особой антисептической обработки, - говорит Наталья Корягина. - Их нужно продезинфицировать, обдать кипятком.

И не нужно забывать о принципах правильного питания.

- Сейчас люди сидят дома и злоупотребляют рафинированными продуктами, это чипсы, сладкие напитки, - объясняет главный терапевт. - В рационе обязательно должен быть белок, который стимулирует иммунитет. Обязательно должна быть клетчатка, ешьте больше фруктов и овощей, 4 - 6 штук в день. Например, два огурца и три яблока. Важно также соблюдать разумную калорийность питания. Двигательные режимы ограничены, в такое время повышается риск обострения хронических заболеваний, особенно у людей с избыточной массой тела.

Как отличить коронавирус от банальной простуды

- Симптомы коронавирусной инфекции - это повышенная температура, боль в горле, сухой кашель, - отмечает Наталья Корягина. - ОРВИ обычно начинается с насморка. То есть насморк - это дифференциальный признак, что у вас не коронавирусная инфекция. Хотя вирус может меняться, поэтому могут меняться и признаки болезни. Все зависит от напряженности иммунитета. Первые симптомы могут появиться примерно на 5 - 7 день после инфицирования, инкубационный период в среднем длится две недели, но в отдельных случаях доходит до 19 дней.

Сейчас система пермского здравоохранения работает не в штатном режиме. Тем не менее, по словам главного терапевта, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В поликлиниках работают дежурные врачи, на дом к пациентам могут прийти как педиатры и участковые, так и узкие специалисты: хирург, невролог, уролог, кардиолог, лор, эндокринолог, гериатр, офтальмолог, онколог. Запись к этим докторам ведет терапевт. Узкие специалисты консультируют и по телефону - особенно это касается эндокринологических пациентов, которым нужна коррекция терапии.

Как не «сойти с ума» во время вынужденного сидения дома

- Я получаю много звонков на телефон доверия, - рассказывает пермский психолог Людмила Качкаева. – Часто звонят просто, чтобы получить информацию - куда обратиться, если надо привезти ребенка от бабушки, как можно съездить к родителям или на дачу. Много жалоб по поводу отсутствия в аптеках градусников. Но в то же время заметно увеличилось количество людей, у которых появились психологические проблемы из-за режима самоизоляции.

Как рассказала психолог, в числе таких проблем - страх заразиться коронавирусом от мужа, который продолжает работать, жалобы на соседей, которые шумно делают ремонт, устраивают пьянки, принимают гостей…

Но также возникли проблемы и от продолжительного пребывания семьи в квартире.

- Например, позвонила 33-летняя женщина, которая чуть ли не кричали в трубку: «Я буквально схожу с ума. Не знаю, что делать. Двое детей, которые перевернули всю квартиру. И муж все время дома перед глазами. Я так не могу. Куда-нибудь сбегу», - рассказала Людмила Качкаева.

Что советуют психологи семейным парам, находящимся в самоизоляции?

- Постараться найти общее хобби, пытаться совершать совместные дела: приготовить вместе ужин, посмотреть телевизор, сделать уборку

- Соблюдать расписание дня: вставать в одно и то же время, стараться обедать и ужинать вместе

- Не забывать о своей внешности, не ходить дома в халате или старых тренировочных штанах. Если раньше пользовались косметикой, собираясь на работу, делали макияж – продолжайте это делать и дома.

-Проявляйте искренний интерес к делам друг друга

- Введите мораторий на ссоры

- Выделите личное пространство для каждого члена семьи, чтобы любой мог посидеть в одиночестве, занимаясь только собственными делами.

ВАЖНО!

В период строгой самоизоляции для жителей Пермского края организованы горячие линии по оказанию психологической помощи.

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