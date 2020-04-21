2020-04-21T14:52:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Как сохранить здоровье в условиях эпидемии коронавируса

Пермские врачи дают рекомендации о том, как правильно себя вести в период самоизоляции
Вероника РАНГУЛОВАЕлена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Врачи не рекомендуют выходить из домаВрачи не рекомендуют выходить из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Количество жителей Пермского края, которым поставили диагноз коронавирусная инфекция, увеличивается практически ежедневно. И если раньше заболевание выявляли у людей, вернувшихся из-за границы, то сейчас в больницы попадают те, кто контактировал с носителями вируса. Как не подхватить инфекцию, защитить себя и своих близких, советуют пермские врачи.

Как правильно себя вести в период самоизоляции

- Самое главное сегодня - обезопасить себя и своих близких от контактов, - рассказала главный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина. - Как только вы пришли домой, снимите верхнюю одежду и обработайте ее антисептиком или постирайте. Шапку, перчатки, сумку - все в отдельную коробку. После этого обработайте антисептиком ручку входной двери. Если гуляли с собакой, лапы тоже нужно обработать. Не допускайте, чтобы у входа вас встречали дети. Не обнимайте и не целуйте их, пока не примите все меры предосторожности.

В группе риска - пожилые люди. Как правильно защитить их?

- У нас есть одиноко проживающие пожилые люди и те, кто живет в семье, - отметила Наталья Корягина. - И под угрозой именно вторая категория пенсионеров, потому что их более молодые родственники могут переносить данную инфекцию почти без симптомов и заразить окружающих. Чем старше человек, тем сильнее снижены его когнитивные способности. Близким или соседям важно оценить, сможет ли такой человек перенести период самоизоляции в своей квартире. Достаточно ли просто принести ему продукты и лекарства или требуется дополнительный уход.

Как не заразиться при походе в магазин

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

Главные риски - в магазинах. В них необходимо быть в маске и перчатках, находиться от других покупателей на расстоянии полтора - два метра.

- Когда собираетесь в магазине, в первую очередь необходимо уточнить, какие продукты у вас уже есть, можно составить список, - рассказали врачи пермского Центра медицинской профилактики. - При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания. В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках. Первым делом выберете продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящуюся продукцию - молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия - возьмите в самую последнюю очередь. Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно если не планируете их жарить, тушить или варить.

Врачи рекомендуют обращать внимание, в каких условиях продукция хранится в магазине, и соответствуют ли они температурным режимам, которые указанные производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки товара, так как вы рискуете приобрести испорченную продукцию.

- Фрукты и овощи, которые мы сами складываем в пакеты, требуют особой антисептической обработки, - говорит Наталья Корягина. - Их нужно продезинфицировать, обдать кипятком.

И не нужно забывать о принципах правильного питания.

- Сейчас люди сидят дома и злоупотребляют рафинированными продуктами, это чипсы, сладкие напитки, - объясняет главный терапевт. - В рационе обязательно должен быть белок, который стимулирует иммунитет. Обязательно должна быть клетчатка, ешьте больше фруктов и овощей, 4 - 6 штук в день. Например, два огурца и три яблока. Важно также соблюдать разумную калорийность питания. Двигательные режимы ограничены, в такое время повышается риск обострения хронических заболеваний, особенно у людей с избыточной массой тела.

Как отличить коронавирус от банальной простуды

- Симптомы коронавирусной инфекции - это повышенная температура, боль в горле, сухой кашель, - отмечает Наталья Корягина. - ОРВИ обычно начинается с насморка. То есть насморк - это дифференциальный признак, что у вас не коронавирусная инфекция. Хотя вирус может меняться, поэтому могут меняться и признаки болезни. Все зависит от напряженности иммунитета. Первые симптомы могут появиться примерно на 5 - 7 день после инфицирования, инкубационный период в среднем длится две недели, но в отдельных случаях доходит до 19 дней.

Сейчас система пермского здравоохранения работает не в штатном режиме. Тем не менее, по словам главного терапевта, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В поликлиниках работают дежурные врачи, на дом к пациентам могут прийти как педиатры и участковые, так и узкие специалисты: хирург, невролог, уролог, кардиолог, лор, эндокринолог, гериатр, офтальмолог, онколог. Запись к этим докторам ведет терапевт. Узкие специалисты консультируют и по телефону - особенно это касается эндокринологических пациентов, которым нужна коррекция терапии.

Как не «сойти с ума» во время вынужденного сидения дома

- Я получаю много звонков на телефон доверия, - рассказывает пермский психолог Людмила Качкаева. – Часто звонят просто, чтобы получить информацию - куда обратиться, если надо привезти ребенка от бабушки, как можно съездить к родителям или на дачу. Много жалоб по поводу отсутствия в аптеках градусников. Но в то же время заметно увеличилось количество людей, у которых появились психологические проблемы из-за режима самоизоляции.

Как рассказала психолог, в числе таких проблем - страх заразиться коронавирусом от мужа, который продолжает работать, жалобы на соседей, которые шумно делают ремонт, устраивают пьянки, принимают гостей…

Но также возникли проблемы и от продолжительного пребывания семьи в квартире.

- Например, позвонила 33-летняя женщина, которая чуть ли не кричали в трубку: «Я буквально схожу с ума. Не знаю, что делать. Двое детей, которые перевернули всю квартиру. И муж все время дома перед глазами. Я так не могу. Куда-нибудь сбегу», - рассказала Людмила Качкаева.

Что советуют психологи семейным парам, находящимся в самоизоляции?

- Постараться найти общее хобби, пытаться совершать совместные дела: приготовить вместе ужин, посмотреть телевизор, сделать уборку

- Соблюдать расписание дня: вставать в одно и то же время, стараться обедать и ужинать вместе

- Не забывать о своей внешности, не ходить дома в халате или старых тренировочных штанах. Если раньше пользовались косметикой, собираясь на работу, делали макияж – продолжайте это делать и дома.

-Проявляйте искренний интерес к делам друг друга

- Введите мораторий на ссоры

- Выделите личное пространство для каждого члена семьи, чтобы любой мог посидеть в одиночестве, занимаясь только собственными делами.

ВАЖНО!

В период строгой самоизоляции для жителей Пермского края организованы горячие линии по оказанию психологической помощи.

8 (800) 2008 911 - для взрослых (круглосуточно)

8 (800) 2000 122 - для детей и родителей (круглосуточно)

8 (800) 3000 122 - для детей и родителей (с 9.00 до 21.00)

Число заболевших COVID-19 в Пермском крае увеличилось

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Куда в Прикамье сдать клеща на исследование
В Перми внедрили бесконтактное подключение телеком-услуг
Энергетики «Т Плюс» повысят уровень готовности пермской медицины к борьбе с коронавирусом
На «Азоте» сохраняется стабильность поставок продукции
В Перми заработала «сельская ипотека»
В Пермском крае 22 новых случая заражения коронавирусом: среди них две девочки и мальчик
Момент падения дома в овраг в Прикамье попал на камеру местных жителей [видео]
В Пермском крае увеличилось количество заболевших коронавирусом, теперь их 237
После публикации в «Комсомолке» шестилетнему Ване из Прикамья за два дня закрыли сбор
Дмитрий Самойлов рассказал, сколько людей ходит на работу в Перми во время самоизоляции
В Прикамье четыре пациента с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
Пермским семьям с детьми до трех лет уже перечисляют 5000 рублей
В Перми в период самоизоляции семьям с дошкольниками выдали сухпайки
Лобовое столкновение: в Перми иномарка врезалась в пассажирский автобус
В ГИБДД Прикамья сообщили о результатах воскресного рейда «Опасный водитель» в условиях коронавируса
Две частные пермские клиники начали проводить тесты на коронавирус всем желающим
«Нет средств к существованию». Жители Пермского края обратились к уполномоченному по правам человека
«Парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся позже». В Перми скорректируют празднование Дня Победы
В Россию вернулись шестеро застрявших во Вьетнаме пермяков
«Мы ездили в больницу». В Прикамье за нарушение режима самоизоляции оштрафовали водителя и двух пассажиров
«Самоизолировался в келье». В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре у монаха обнаружили коронавирус
Прокуратура Прикамья объявила предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края»
Назван средний возраст заболевших коронавирусом россиян
В каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты
Энергетики просят не накапливать долги
Жители Прикамья пока не смогут поставить прививку от клещевого энцефалита
ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам
Глава Пермского края: "Знаковые для всех россиян события - парад Победы и «Бессмертный полк» обязательно состоятся, но в другие сроки"
В Прикамье сплавщиков предостерегают от походов по рекам в майские праздники из-за распространения коронавируса