«С иголками в руках даже мальчики». Как неравнодушные пермяки и пермский бизнес помогают врачам бороться с коронавирусом

- Ребята! Наверное, многие из вас знают про коронавирус. Кому сейчас действительно непросто — так это врачам. Они работают по 12 часов, не едят, не пьют и все это время не снимают маски, которые ужасно натирают. Мы созвонились с медиками нескольких пермских больниц: масок действительно не хватает, и врачи готовы принять наши тканевые маски. Мы объявляем школьную акцию «Маски – медикам» и просим вас принять в ней участие, - такое воззвание разослали в начале апреля по родительским чатам педагоги школы № 9 им. А.С. Пушкина.

Работали целыми семьями

Первыми с инициативой шить маски для врачей, которые борются с тяжелой инфекцией, выступили ученики 10 «А» класса, остальные ребята тут же идею подхватили. Причем, садились за работу не в одиночку, а целыми семьями, иголки в руки брали не только девочки, но и мальчишки. Выкройки искали в интернете, ткани брали из домашних запасов. Если не было резинки, то маски шили с завязками.

За несколько дней школьники сшили 396 масок и с помощью взрослых и волонтеров благотворительного фонда «Берегиня» передали их в городскую клиническую поликлинику, краевой детский онко-гематологический центр и другие пермские медучреждения.

- Возможно, не все наши маски соответствуют строгим медицинским требованиям, но они точно сделаны с любовью и являются символом веры и поддержки медицинских работников, пускай, даже если часть из них не будет использована по назначению, то просто останется на память у врачей об этом тяжелом времени, - говорит классный руководитель 10 «А» класса школы № 9 им. А.С.Пушкина Светлана Алексеевна Утятникова.

Все маски, сшитые своими руками, дети передали пермским врачам. Фото предоставлено пермской школой № 9 им А.С. Пушкина.

Пермские врачи сами рассказали о тех людях и предприятиях, которые в разгар коронавирусной инфекции начали безвозмездно помогать им в тяжелой работе.

Перекусить и выпить кофе

- Это фонды, предприниматели и неравнодушные граждане, которые чем могут, поддерживают медицинских работников, выражают им свое уважение и восхищение, - говорят в пермском краевом минздраве.

С 16 апреля у пермских врачей появилась возможность бесплатно перекусить в торговой сети «Карусель».

- Мы с огромным уважением относимся ко всем сотрудникам медицинских учреждений, которые продолжают самоотверженно трудиться в нынешней эпидемиологической ситуации, - объясняет управляющий директор розничной сети «Карусель» Денис Ткач. - Каждый день они спасают жизни и заботятся о здоровье людей. Мы хотим сказать спасибо всем сотрудникам медицинской скорой помощи и предлагаем сделать короткую остановку у нашего гипермаркета до или после работы, чтобы подкрепиться и восстановить силы.

Медикам и сотрудникам бригад «скорой медицинской помощи» предлагают бесплатные наборы для перекуса. Это напиток, фрукт и выпечка, которые можно получить раз в сутки на стойках информации при предоставлении удостоверения. Бригада «скорой» может сообщить свой номер и количество сотрудников и на каждого будет выдан набор для перекуса.

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Еще одна возможность перекусить врачам во время тяжелой работы – это обратиться в сеть ресторанов быстрого питания «Burger King». До 30 апреля здесь продолжают кормить медицинских работников по всей России бургерами и напитками на выбор.

А в другой сети кафе медработники могут при предъявлении удостоверения приобрести кофе за один рубль. Адреса в Перми, где это можно сделать: кафе азиатской кухни Panopticum на ул. Ленина, 44, ресторан Фобошная на ул. Революции, 22, Покешная на ул. Революции, 50.

Бесплатно подкачать шины

Чтобы успеть на экстренный вызов, врачам надо иметь исправного и послушного «железного коня». И в этом им готова помочь федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо». Шиномонтировщики бесплатно заменят шины, подкачают колеса, отремонтируют шины жгутом или боковые порезы у автомобилей «скорой медицинской помощи», МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб.

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